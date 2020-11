Airpods 3: Alors Vous Pouvez Compter Sur La Sortie

Avec les AirPods Pro, Apple a frappé la cible en 2019. Les AirPods normaux, en revanche, n’ont pas été révisés depuis un certain temps. Au moins visuellement. Mais selon un expert, la troisième génération d’écouteurs sans fil ne devrait pas tarder à arriver et apporter des changements. Il y a aussi de nouvelles rumeurs autour de l’iPad Pro (2021).

Selon l’expert bien connu Ming-Chi Kuo, la société taïwanaise Career Technology se prépare à fabriquer des composants importants pour les AirPods 3. La production de masse devrait commencer au premier semestre 2021. Apple pourrait alors éventuellement présenter de nouveaux écouteurs dès le printemps, peut-être avec les AirPods Studios.

AirPods 3 sans ANC, mais avec un design intra-auriculaire?

Les AirPods 3 devraient être optiquement basés sur les AirPods Pro, bien que des fonctionnalités haut de gamme telles que l’annulation active du bruit (ANC) ne soient probablement pas à bord. Les écouteurs sans fil devraient avoir une forme révisée avec une tige plus courte. Comme pour la version Pro, il existe des bouchons en silicone apparemment remplaçables pour les écouteurs, qui vous isolent des bruits du monde extérieur. Les AirPods 3, comme les AirPods Pro, seraient plus profonds dans le conduit auditif que les AirPods actuels, qui ne pendent que légèrement dans l’oreille.

Le premier iPad avec miniLED arrive en 2021

L’analyste perd également quelques mots sur l’iPad Pro (2021) et suppose qu’il entrera également en production de masse au premier semestre de l’année prochaine. En tant que grande innovation, Kuo s’attend à un écran miniLED. Il s’agit d’une amélioration par rapport aux panneaux LCD conventionnels. Cela signifie que les écrans devraient offrir plus de contraste et de meilleurs niveaux de noir, comparables à un écran OLED. Contrairement à une OLED, il n’y a aucun problème possible avec des images brûlées ou des signes d’usure.

En ce qui concerne les prédictions sur les prochains produits Apple, de nombreux experts s’appuient sur les déclarations de Ming-Chi Kuo. L’analyste dispose d’un bon réseau d’informateurs et connaît particulièrement bien les fournisseurs du fabricant californien d’iPhone. En conséquence, les prévisions de Kuo ont un certain poids dans l’industrie. Nous sommes curieux de savoir si l’expert a raison avec ses prévisions pour les AirPods 3 et l’iPad Pro (2021).