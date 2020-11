Airpeak: Sony veut étendre la photographie de drone de plus en plus populaire avec son nouveau projet

Sony domine le marché de la production de capteurs photographiques pour téléphones mobiles. Le fabricant japonais a scindé l’entreprise en 2015 pour rendre sa division capteurs indépendante et n’a cessé de croître depuis. Maintenant Sony annonce Airpeak, un nouveau projet qui se concentrera sur la production de capteurs pour drones.

À ce jour, Sony n’avait pas de marque différente pour ses capteurs, mais de cette nouvelle manière, ils ont décidé de le traduire avec une marque différente pour essayer de se différencier. Comme l’explique l’entreprise, ils chercheront à «créer une valeur sans précédent grâce à leur technologie d’imagerie et de détection, ainsi qu’à Technologies 3R (Reality, Real Time et Remote) dans le domaine des drones« .

Sony lance des capteurs d’image pour drones

Airpeak est la suite de la fabrication de caméras sur mobiles mais pour drones. La photographie aérienne est un domaine en pleine croissance et Sony veut «soutenir autant que possible la créativité vidéo».

Pour le moment, les détails des premiers capteurs n’ont pas été expliqués, mais il est prévu que de nouveaux capteurs avec de grands angles et de meilleurs détails apparaîtront, ce qui pourrait aider à la fois à améliorer la qualité globale de la caméra du drone et étendre la disponibilité de ces capteurs afin que différentes marques de drones puissent proposer des caméras mises à jour.

La promesse de Sony est qu ‘ »ils contribueront à améliorer l’efficacité et le coût de différentes industries ». Comme pour ses capteurs mobiles, où Sony les intègre dans des appareils d’autres marques, avec Airpeak, ils travailleront également avec les fabricants de drones. Pour le moment, ils recherchent des alliés et des marques qui souhaitent les intégrer dans leurs futurs modèles.

En plus de la qualité d’image du capteur, Sony fera la promotion de ses capteurs pour la fiabilité et la sécurité. La société a ouvert un site officiel avec l’annonce du nouveau projet et vise à printemps 2021 quand tous les détails de ce nouveau projet de capteur de drone seront annoncés.

Plus d’informations | Sony