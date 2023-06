Airbus reçoit constamment de grosses commandes d’avions. Le problème : vous n’avez pas assez de travailleurs pour les construire

Airbus clôture une formidable semaine. Le constructeur européen a reçu lundi la plus grosse commande d’avions de l’histoire de l’industrie. 500 unités qui aura comme destination IndiGo, la plus grande compagnie aérienne indienne. Ce succès remarquable s’est accompagné d’un autre qui n’est pas passé inaperçu non plus : Air India a commandé 140 A320neo et 70 A321neo.

A Toulouse, la maison d’Airbus, ils ont de nombreuses raisons de célébrer. Les ventes d’avions commerciaux continuent de croître, ce qui pourrait se traduire par un scénario prospère pour le secteur. Bien qu’il y ait un détail dont il faut tenir compte, c’est que tous ces avions qui viennent d’être commandés doivent encore être construits.

Le grand défi de respecter les livraisons

Vous pensez peut-être que ce qui précède est une évidence, et c’est certainement le cas, mais la précipitation des commandes peut serrer encore plus les cordes qui assurent le fonctionnement de leur système de production. C’est qu’Airbus, comme d’autres entreprises, souffre toujours des effets des « perturbations » survenues en pleine pandémie.

Les données de Bloomberg peuvent nous aider à mieux comprendre ce scénario. Airbus prévoyait de livrer environ 720 avions en 2022, mais n’a pas répondu à ses attentes et en a livré 676. L’objectif de cette année reste intact. Et c’est précisément là que les défis commencent : en mai, il avait atteint 34 % de ses objectifs pour 2023, ce qui laisse le constructeur dans une situation complexe pour les mois à venir.

L’un des protagonistes du problème fondamental de la tension dans la chaîne d’approvisionnement. Et ce n’est pas quelque chose que nous disons, mais que le directeur des opérations d’Airbus, Alberto Gutiérrez, a reconnu au salon du Bourget. Les avions commerciaux utilisent le même type d’acier pour certaines de leurs pièces que celui utilisé par les industrie de la défenseet la guerre d’Ukraine a eu une influence négative sur les délais de livraison.

Pour vous donner une idée, les commandes d’acier avaient huit mois de retard, et maintenant l’attente est d’environ 20 mois. Les problèmes, oui, ne sont pas seulement liés à l’acier, mais à une grande partie du système des fournisseurs. Airbus s’appuie sur quelque 13 000 partenaires externes pour construire ses avions et ce n’est un secret pour personne que faire en sorte que tout le monde réponde de manière synchronisée est un énorme défi.

Gutiérrez assure que, par rapport à l’année dernière, moins de fournisseurs sont en difficulté. Bien qu’il avertisse que les effets de la crise de la chaîne d’approvisionnement Ils n’ont pas encore disparu et certaines entreprises ont encore du mal à honorer leurs commandes. Par exemple, les livraisons tardives de sièges affectent le taux de livraison des avions. « On commence à faire mieux, mais ce n’est pas suffisant », reconnaît-il.

Un autre des protagonistes de ce scénario complexe a à voir avec la dynamique de l’emploi de l’industrie. L’avionneur avait l’habitude d’embaucher des employés temporaires en période de forte demande. Le taux de réussite des réembauches était de 80 %, selon le CPO d’Airbus, Jürgen Westermeier. Ce scénario a également changé puisqu’ils ne peuvent réembaucher que deux employés sur dix.

Pour atteindre ses objectifs, Airbus doit embaucher 13 000 employés en 2023. La vérité est qu’à ce moment-là, il a été 7 000 emplois couverts et il a encore un long chemin à parcourir pour atteindre ses objectifs de liste. De nombreux professionnels ont migré vers d’autres industries qui n’étaient pas aussi touchées au milieu de la pandémie, ce qui a fait du marché du travail actuel un scénario « difficile ».

Images: Airbus

