Airbnb va aider jusqu’à 100 000 réfugiés ukrainiens avec un logement temporaire gratuit

Airbnb a annoncé lundi que la société de séjour et de location, ainsi que l’association à but non lucratif Airbnb.org, offriront un logement gratuit à court terme à jusqu’à 100 000 réfugiés fuyant l’Ukraine à la suite des attaques de la Russie contre le pays.

Un message publié sur le site Web de l’entreprise a révélé que les co-fondateurs d’Airbnb – Brian Chesky, qui est PDG, Joe Gebbia, président d’Airbnb.org, et Nathan Blecharczyk, directeur de la stratégie d’Airbnb – ont envoyé des lettres aux dirigeants à travers l’Europe détaillant leurs plans pour soutenir réfugiés.

Après l’invasion russe de l’Ukraine, Helena, à droite, et son frère Bodia, originaires de Lviv, ont été évacués vers le poste frontière piétonnier de Medyka, dans l’est de la Pologne, le 26 février. Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images

« Alors qu’Airbnb.org s’engage à faciliter le logement à court terme pour jusqu’à 100 000 réfugiés fuyant l’Ukraine, il travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements pour répondre au mieux aux besoins spécifiques de chaque pays, notamment en proposant des séjours à plus long terme », indique le communiqué.

Chesky a également publié un article sur l’engagement d’Airbnb envers les réfugiés ukrainiens sur Twitter.

Il s’est félicité de l’aide des résidents des pays voisins comme la Pologne, l’Allemagne, la Hongrie et la Roumanie qui peuvent offrir leurs maisons aux réfugiés.

« Tous les séjours sont gratuits pour les réfugiés, financés par les donateurs Airbnb, /Airbnb.org et grâce à la générosité des hôtes », a-t-il déclaré. tweeté dans le fil. Il a également fourni des liens pour les réfugiés et les demandeurs d’asile qui ont besoin d’une assistance immédiate.

Chesky a conclu le fil en ajoutant que la société fournirait des mises à jour à mesure que la situation évolue.

Après l’invasion russe de l’Ukraine la semaine dernière, plus de 500 000 personnes ont fui l’Ukraine, a rapporté lundi le chef de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR.

Jusqu’à présent, la Pologne, la Hongrie, la Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie ont accepté des réfugiés ukrainiens. Un porte-parole mondial de l’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré à NBC News que la Pologne avait accueilli le plus de réfugiés avec 281 000. La Hongrie suit avec près de 85 000 Ukrainiens, tandis que la Moldavie, la Roumanie et la Slovaquie ont accueilli entre 30 000 et 36 000 personnes.

NBC News rapporte également qu’environ 35 000 personnes ont fui vers d’autres pays européens.

La violence en Ukraine a augmenté alors que les troupes russes tentent de rattraper la capitale Kiev. La Russie a déclenché des frappes aériennes sur plusieurs villes et bases militaires en plus d’envoyer des troupes et des chars dans le pays.

Au milieu du conflit, certaines mères ukrainiennes ont dû accoucher dans des abris anti-bombes. Hanna Hopko, l’ancienne chef adjointe de l’Ukraine, a partagé sur les réseaux sociaux des photos d’une mère tenant sa fille nouveau-née.

« Mia est née dans un abri cette nuit dans un bombardement stressant de l’environnement de Kiev. Sa mère est heureuse après cet accouchement difficile », Hopko tweeté. « Lorsque Poutine tue des Ukrainiens, nous appelons les mères de la Russie et de la Biélorussie à protester contre la guerre de la Russie en Ukraine. Nous défendons des vies et l’humanité !

D’autres habitants ont dû se retirer sous terre et utiliser les stations de métro de Kiev comme abris anti-bombes pour leur sécurité.

Des organisations sont sur le terrain pour fournir de la nourriture et un abri aux réfugiés dans le besoin. Global Empowerment Mission, une organisation basée à Miami, utilise les dons pour acheter des billets de train et d’avion pour les Ukrainiens qui souhaitent quitter le pays. Le World Central Kitchen et le chef José Andrés aident également en servant des repas chauds.

Lundi, l’ancien pro de « Dancing With the Stars » Maksim Chmerkovskiy, qui est actuellement à Kiev, a publié une mise à jour sur sa situation sur les réseaux sociaux.

« Juste beaucoup de combats partout », a-t-il partagé dans une vidéo Instagram. « Les rues sont folles. »

Il a dit qu’il avait été arrêté à un moment donné, mais a ajouté qu’il allait «tout va bien. Promettre. »

Chmerkovskiy a demandé à ses partisans de ne pas « paniquer » s’il disparaissait pendant un certain temps alors qu’il tentait de se rendre à la frontière et de partir.