Airbnb a bloqué les réservations à Washington lors de la semaine d’inauguration de Biden

Pendant la semaine du cérémonie d’intronisation du nouveau président des États-Unis Joe Biden il ne sera pas possible de résider dans un logement près de Washington réservé via la plateforme Airbnb. La décision a été prise par l’entreprise dans ces heures à la demande des autorités locales, pour empêcher les émeutiers potentiels de se présenter au rendez-vous profiter du portail bien connu pour les locations à court terme et les hébergements qu’il met confortablement à disposition dans la région.

Après l’attaque contre le Congrès américain menée le 6 janvier par des centaines de sympathisants pro Trump, la crainte de tout le pays est que quelque chose de similaire puisse également se produire le 20 janvier, ou lors du dernier et le plus significatif des événements à venir. liée à la passation de pouvoir entre l’actuel président américain et son successeur. La cérémonie d’inauguration de Joe Biden est considérée par les autorités américaines comme un événement à haut risque de sécurité des personnes présentes, c’est pourquoi Airbnb avait déjà fait savoir ces derniers jours qu’il resserrerait les contrôles sur tous ceux qui avaient l’intention de résider temporairement dans la région de Washington en réservant via les services associés.

Les précautions adoptées et communiquées par AirBnb comprenaient également unactivités de révision et d’annulation possibles réserves déjà faites, mais les autorités locales doivent les avoir jugées insuffisantes ou non insuffisant par rapport au risque violence associée à la cérémonie. D’où la décision, prise d’un commun accord avec les «autorités étatiques et fédérales»: la réservations déjà faiteset dans la région de Washington et concernant les jours précédant immédiatement la cérémonie seront tous annulés indépendamment du fait qu’ils aient passé ou non les contrôles déjà effectués par Airbnb; la nouvelles réservations associés à la même période et au même endroit ont été bloqués jusqu’après la date de la cérémonie.