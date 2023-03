« Air : l’histoire derrière le logo » : comment l’histoire d’une paire de baskets peut-elle être aussi drôle ?

pas de spoilers

Dans quelques jours, nous verrons le film tant attendu avec Matt Damon et réalisé par Ben Affleck.

© IMDb« Air : L’Histoire Derrière le Logo ».

Le 6 avril prochain, il ouvre dans le cinémas « Air : l’histoire derrière le logo »un film qui promet de tout nous dire sur la façon dont Air Jordan, les baskets emblématiques qui ont marqué un avant et un après dans l’histoire du sport. Une occasion unique d’en savoir plus sur cette ligne mythique de chaussures de sport.

La bande a une distribution de luxe dirigée par Matt Damon, Jason Bateman et Viola Daviset est géré par Ben Affleck. L’histoire se concentre sur la façon dont Nike négocié avec Michael Jordan un contrat qui allait changer le cours de l’histoire. Sans aucun doute, une intrigue pleine d’intrigues et d’émotions à ne pas manquer.

L’une des forces du film est la fabuleuse performance de Matt Damon, qui démontre une fois de plus sa grande versatilité interprétative. Les dialogues sont nets et écrits avec soin, ce qui se traduit par un film plein de moments mémorables. Par ailleurs, le travail de Viola Davis Il est exceptionnel et sa présence à l’écran est très élevée.

Un autre aspect que nous ne pouvons manquer de souligner est l’art et la musique du film, qui sont tout simplement incroyables. Le film nous transporte dans un âge d’or du sport, les années 80, et il le fait d’une manière incroyablement réaliste. Tout dans le film est soigneusement conçu pour que le spectateur se sente partie prenante de l’histoire derrière cette entreprise incroyable.

+Le documentaire incontournable à voir avant d’aller profiter d’Air

Si vous êtes un fan de basket-ball et que vous souhaitez connaître l’histoire de l’une des équipes les plus emblématiques de tous les temps, vous devez regarder les docuseries. La dernière dance. Cette fabrication de Netflix présente des images inédites et des entretiens exclusifs avec les joueurs et entraîneurs de les taureaux de chicago lors de la saison 1997-1998, au cours de laquelle ils ont remporté leur sixième championnat de la NBA.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?