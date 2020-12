Air Jordan 6 « Gold Hoops » devrait tomber en 2021: premier aperçu

Un autre coloris Air Jordan 6 pour femme sortira à l’été 2021.

Jordan Brand a connu une année 2020 incroyable malgré de nombreux retards en début d’année dus au COVID-19. Avec tout ce qui s’est passé, Jumpman a pu continuer à avancer et à la fin, ils ont dominé la conversation au cours de la dernière moitié de l’année. Au cours des derniers mois, nous avons vu de nombreux modèles et coloris arriver sur le marché et à bien des égards, les sneakerheads ont été largement gâtés. Avec 2021 à l’horizon, de nouvelles baskets sont taquinées en ligne et il semble que la Air Jordan 6 suscite beaucoup d’amour. L’année prochaine marque le 30e anniversaire de la silhouette et, par conséquent, Jumpman a prévu une tonne de nouvelles offres. Grâce à l’initié de sneakers Instagram @zsneakerheadz, nous connaissons désormais la Air Jordan 6 « Gold Hoops » qui sera une offre pour les femmes. Dans le rendu photoshop ci-dessous, vous pouvez voir que la sneaker présente une base en cuir blanc tandis que la zone des orteils et les panneaux latéraux sont roses. À partir de là, nous obtenons de l’or sur la semelle intermédiaire ainsi que sur la fermeture en dentelle et le talon arrière. Une date de sortie concrète n’a pas encore été révélée pour ceux-ci, bien que vous puissiez vous attendre à ce qu’ils abandonnent en juillet 2021. Gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour sur ces derniers.