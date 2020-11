Air Jordan 5 « Shattered Backboard » rumeur pour 2021: premier regard

Un coloris classique Jordan 1 arrive sur la Air Jordan 5.

Lors d’un match de charité en Italie dans les années 1980, Michael Jordan a cassé le panneau en trempant et le verre s’est retrouvé dans ses Air Jordan 1. Le coloris qu’il portait à l’époque était le modèle « Chicago » rouge, blanc et noir qui est facilement l’une des chaussures les plus emblématiques qu’il ait jamais portées. Il y a quelques années à peine, la Jordan 1 a reçu un coloris officiel « Shattered Backboard » qui correspondait au maillot que Jordan portait lorsqu’il a cassé la jante susmentionnée. Cette chaussure était orange, blanche et noire et a été un succès immédiat auprès des sneakerheads. Le look « Shattered Backboard » a toujours été populaire parmi les sneakerheads et maintenant, la rumeur dit qu’il arriverait sur la Air Jordan 5. Dans un nouveau rapport de @zsneakerheadz, la Air Jordan 5 « Shattered Backboard » serait sortie en septembre 25e de l’année prochaine et est répertorié comme « Blanc / Multicolore / Multicolore / Orange total. » Dans le rendu photoshop ci-dessous, vous pouvez voir comment la sneaker a une tige en cuir blanc suivie de quelques reflets orange et noir sur le poignet, ainsi que la semelle intermédiaire. Il y a encore beaucoup d’informations inconnues concernant cette sneaker pour rester à l’écoute des mises à jour, car nous ne manquerons pas de vous les apporter.