Air Jordan 5 recevra deux nouveaux coloris ce printemps: photos

Des versions « Hyper Royal » et « Reflective » de la Air Jordan 5 ont été révélées.

Aujourd'hui a été une belle journée pour les sneakerheads alors que Jordan Brand a officiellement dévoilé sa collection printemps 2021. Il y a eu des chaussures assez incroyables incluses ici, et les fans économisent déjà leur argent pour ce qui devrait coûter cher quelques mois. Certaines des chaussures annoncées jusqu'à présent incluent deux Air Jordan 9, trois Air Jordan 1, quelques Jordan 4, une Air Jordan 3 et Air Jordan 13, et deux Air Jordan 5. En ce qui concerne les 5, les deux coloris sont assez intéressants car nous avons un modèle « Hyper Royal » et un modèle entièrement réfléchissant. En commençant par la « Hyper Royal », cette chaussure apporte des vibrations furtives car nous avons une tige en cuir blanc avec des reflets bleus et argentés partout. C'est un coloris propre qui correspond certainement à l'esthétique classique de certains des précédents Jordan 5 qui ont été publiés. Quant à l'offre « Reflective », cette chaussure est un véritable joker car elle est recouverte de noir et d'argent. La chaussure entière peut être réfléchissante en fonction de l'éclairage, et beaucoup seront ravis de voir à quel point cette conception est payante. Les dates de sortie de ces deux coloris n'ont pas encore été publiées, alors restez à l'écoute pour les mises à jour. Faites-nous également savoir lequel de ceux-ci est votre préféré, dans les commentaires ci-dessous. Image via Nike