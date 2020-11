Air Jordan 4 « Lightning » en piste pour le retour 2021: Détails

Un autre grand coloris Air Jordan 4 va faire son grand retour.

Depuis sa sortie initiale en 1989, la Air Jordan 4 a reçu des coloris assez incroyables. Des offres OG aux modèles plus contemporains, la Jordan 4 continue d’être une force dans le monde des baskets et il n’y a rien qui va venir et changer cela. Même les modèles relativement récents sont devenus les favoris des fans, y compris l’offre « Lightning » 2006 qui se vend actuellement à des prix insensés sur StockX. Depuis des années, les fans réclament leur retour, et maintenant, ils le seront. Oui, c’est vrai. La Air Jordan 4 « Lightning » fera son retour triomphant en 2021 pour fêter ses 15 ans. Selon l’initié de sneakers Instagram @zsneakerheadz, la chaussure tombera sous sa forme OG et comportera également un emballage astucieux pour rendre l’affaire encore plus douce. La chaussure a une tige en cuir jaune tandis que des reflets noirs et blancs sont placés partout. Ceci est censé être un compagnon du modèle « Thunder » et il sert certainement bien cet objectif. Le message ci-dessous indique que vous pouvez vous attendre à ce que cette chaussure tombe le 7 août de l’année prochaine, bien que cette date de sortie n’ait pas encore été confirmée. Gardez-le verrouillé sur HNHH car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour à ce sujet.