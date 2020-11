Air Jordan 3 « Cool Grey » confirmé pour 2021: Photos officielles

L’une des silhouettes Jumpman les plus emblématiques et les plus appréciées est la Air Jordan 3. Cette sneaker a été lancée en 1988 et bien qu’elle ait plus de 30 ans, elle reste l’une des chaussures les plus populaires de Michael Jordan. jamais porté. C’était le premier modèle Jordan conçu par Tinker Hatfield et les succès imprimés d’éléphants en font l’une des baskets les plus uniques à avoir jamais décoré un terrain de basket.

Au cours de ces derniers mois, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le coloris 2007 « Cool Grey » ferait un retour l’année prochaine. Aujourd’hui, Jumpman a dévoilé sa gamme printemps 2021 et l’offre « Cool Grey » se trouvait justement sur la liste. Dans les images officielles ci-dessous, nous pouvons voir la chaussure dans toute sa splendeur alors que nous sommes confrontés à de multiples nuances de gris, tandis que le talon arrière et la languette présentent des reflets rouges et orange. Ce modèle reste fidèle à l’offre OG et les fans seront certainement ravis de mettre la main sur ce qui devrait s’avérer être une paire populaire.

Une date de sortie n’a pas encore été annoncée pour ceux-ci, alors restez à l’écoute pour les mises à jour car nous ne manquerons pas de vous les apporter. En attendant, dites-nous ce que vous pensez de ce rétro.

Image via Nike

