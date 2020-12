Air Jordan 11 Low IE Dropping In OG « Bred » Colorway: Premier coup d’œil

Une chaussure emblématique de 1996 fait son retour l’année prochaine.

Tout au long de la carrière historique de basket-ball de Michael Jordan, il a pu porter de nombreuses baskets incroyables. Grâce à sa production de baskets, Jordan a reçu sa propre marque dérivée avec Nike, appelée à juste titre Jordan Brand. Pour de nombreux fans, leur basket Jordan préférée était la Air Jordan 11, sortie en 1996. Il y a eu de nombreuses versions de la chaussure au fil des ans, y compris la Jordan 11 Low IE qui était considérée comme une option à faible coût. ce serait finalement beaucoup plus facile à gérer. L’un des coloris OG de la Jordan 11 Low IE est le modèle « Bred » qui présente une tige en cuir noir, un fond en gomme et une doublure de chaussette rouge. Depuis des années, les fans espèrent que ceux-ci reviennent, et selon @zsneakerheadz, c’est exactement ce qui va se passer, juste à temps pour le 25e anniversaire de la chaussure. Dans la publication Instagram ci-dessous, vous pouvez voir que ce modèle tombera en fait sous sa forme OG, ce qui ne manquera pas d’enthousiasmer les gens pour le retour. Quant à la date de sortie, la rumeur dit qu’elle sortira le 18 septembre 2021, bien que cette date soit sujette à changement. Gardez-le verrouillé sur 45secondes.fr, car nous ne manquerons pas de vous apporter toutes les dernières mises à jour à ce sujet.