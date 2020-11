Ainsley Rodriguez montre son derrière en bas de bikini aqua effronté pour une session de transpiration intense au bord de la piscine

Ainsley a partagé un entraînement de base avec ses abonnés.

Ainsley Rodriguez a démontré un entraînement de base intense pour sa dernière mise à jour Instagram, mais elle a attiré l’attention de ses fans sur son derrière en portant une paire de bas très étroits.

L’influenceur fitness a partagé une série de vidéos sous forme de diaporama. Ils ont été filmés à l’extérieur, où elle a transpiré au bord d’une petite piscine. Le cadre serein comprenait une statue de Bouddha et quelques palmiers ombragés. Cependant, Ainsley a choisi un emplacement qui permettait au soleil de se projeter sur son corps.

Elle était bien habillée pour la mise en bikini qui laissait la majeure partie de son corps tonique découvert. Son haut anthracite arborait un style bralette athlétique avec une coupe dos nageur. Des rayures noires inclinées donnaient au vêtement un aspect texturé, tandis qu’une découpe peekaboo donnait un aperçu de la poitrine.

Le décolleté bas du haut a encore sexué son look sportif en montrant une quantité importante du décolleté abondant d’Ainsley, mais ses bas dépareillés étaient encore plus révélateurs. Ils étaient d’une couleur aqua vibrante avec des liens sur les côtés. Le dossier collant s’adapte à son butin comme un gant pour mettre en valeur toutes ses courbes, et le style effronté du siège a également exposé beaucoup de peau.

La taille de la pièce était basse à l’avant, de sorte que le public en ligne d’Ainsley a également pu admirer l’incroyable définition de ses abdos de planche à laver. Elle a montré à ses fans différentes manières de travailler son cœur, et ce sont tous des mouvements qui pourraient être exécutés à la maison. Cependant, dans sa légende, elle a averti ses partisans que leurs muscles de l’estomac ne sembleraient pas déchirés à moins qu’ils ne regardent également ce qu’ils mangent.

Deux des exercices d’Ainsley ont donné à ses téléspectateurs un aperçu de son dos musclé. Dans la deuxième diapositive, elle a effectué une torsion de la planche d’une seule jambe, ce qui l’a obligée à tourner le dos vers la caméra alors qu’elle amena son genou gauche à son coude droit en position de planche.

Pour la torsion de la planche dans la quatrième diapositive, elle s’est mise sur ses coudes et a tordu son torse d’un côté à l’autre pour que ses hanches touchent le sol. Ses fesses montaient considérablement pour révéler encore plus son arrière-train. Pendant qu’elle travaillait, une lueur de sueur recouvrait sa peau bronzée.

L’entraîneur a choisi de s’exercer pieds nus sur un tapis bleu, et elle a ajouté une touche de bling à son look en arborant une paire de boucles d’oreilles diamant solitaire et un bracelet jonc. Elle portait ses cheveux noirs relevés en une queue de cheval haute et élégante.

Les adeptes d’Ainsley ont afflué vers la section des commentaires de son message pour lui faire savoir à quel point ils ont apprécié sa leçon et la vue dans sa vidéo.

«Je peux te regarder toute la journée 24/7 juste tu es si mignon», a écrit un fan.

“Super entraînement! Ces abdos et obliques que vous avez sont superbes! lire un autre commentaire.

« Le cul le plus mignon jamais! » jaillit un troisième admirateur.

Tel que rapporté par L’Inquisitr, Ainsley a récemment démontré un entraînement du bas du corps avec des bandes de boucle dans un autre article populaire.