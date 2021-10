Ainsley Harriott révèle ce qui s’est passé en filmant le moment viral « Pourquoi Hello Jill »

Ainsley Harriot a parlé de ce jour fatidique où il s’est présenté chez une femme âgée pour la surprendre à la télévision en direct, disant avec enthousiasme ‘Pourquoi hBonjour Jill !’ alors qu’il entrait dans rencontrer le retraité perplexe – créant à son tour l’un des meilleurs moments viraux jamais créé.

En 2018, Harriott a rejoint Ce matin présentatrice Alison Hammond pour surprendre une dame appelée Jill chez elle, après que ses enfants aient pris contact avec l’émission pour la fête des mères.

Les téléspectateurs ont regardé deux mecs porter une énorme nouvelle télévision pour Jill, qui était assise sur le canapé à côté de Hammond, semblant un peu incertaine de ce qui se passait.

Harriott s’était aussi caché dans la cuisine, prêt à offrir à Jill des crêpes à la ricotta et des œufs Benedict – et au signal de Hammond, il est soudainement apparu dans l’embrasure de la porte, regardant Jill avec un sourire alors qu’il tenait une poêle à frire.

« Pourquoi bonjour Jill! » lui dit-il, alors qu’elle le regardait.

S’exprimant dans un récent épisode de la Hors menu avec Ed Gamble et James Acaster podcast, Harriott a révélé que Jill « Je n’avais aucune idée » de ce qui se passait, et qu’il s’était presque « p***é » de rire quand il est entré dans le salon.

Suggérerment il croyait que Jill était malheureusement décédée, Harriot a déclaré: « La pauvre Jill est partie maintenant, tu sais ? Bénis ses chaussettes en coton.«

Rappelant ce qui s’était passé ce jour-là lorsqu’ils lui ont rendu visite, Harriott a déclaré à Gamble et Acaster : « C’était moi et, bien sûr, Alison, et puis cette petite dame assise entre nous sur le canapé.

« […] Ils lui ont donné un tout neuf LA TÉLÉ. Elle était si petite, n’est-ce pas ?

« j’étais dedans Jill’s cuisine essayant de lui faire un repas surprise et chaque tiroir que j’ouvre, il y a un paquet de pédés là-dedans – plus important encore, il y a environ trois ou quatre paquets qui sont vides. Est-ce que voustu connais ces gens qui les gardent et pensent, ‘Je pourrais y trouver quelque chose un jour‘.

« […] Identifiant allez en bas et ouvrez-le, et ce serait Sobranie ou quelque chose comme ça – vous savez, des pédés bizarres que vous ne fumez qu’à Noël ! Bénis-la.«

Harriott remembre comment Jill ferait même éclater dehors pour fumer pendant qu’ils filmaient, chaque fois qu’il y avait une pause.

« Elle s’est faufilée pour un pédé« , a-t-il dit, ajoutant: « She est parti dans son jardin quand il y avait une pause, quand tu le renvoyais à Eamon et Ruth en studio, elle s’en allait une petite tapette.«

Lorsque Gamble a déclaré que Jill « n’avait aucune idée » de ce qui se passait, Harriott a répondu: « Elle ne l’a pas fait! »

Acaster a ensuite demandé si la célébrité savait que le chef savait qu’il allait se présenter à Jill comme il l’a fait, une poêle à la main.

Il a dit: « Je n’en avais aucune idée, parce qu’ils se tiennent là et qu’ils disent ‘Attends, attends, attends, attends… ALLEZ, ALLEZ !’ comme ça.

« […] Ensuite, vous entrez, parce que alors maintenant les caméras sont dans la bonne position, je pense qu’Alison a fait asseoir Jill donc ça me donne une entrée.

« UNEet quand je marche dans J’ai envie de me pisser dessus en riant parce qu’Alison fait environ quatre fois la taille de Jill, elle est presque en train de disparaître !