Ainsi, vous pouvez supprimer et désinstaller des applications dans MIUI

MIUI, la puissante couche de personnalisation de Xiaomi, possède de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous faciliter la vie. Cependant, il y a encore beaucoup d’ignorance sur tout ce qui peut être fait avec ce logiciel de la société chinoise. Alors cette fois, nous expliquerons comment supprimer et désinstaller des applications sur MIUI afin que vous libériez de l’espace sur votre mobile en quelques secondes. Débarrassez-vous de ces applications que vous n’utilisez plus lorsque vous en avez envie!

Vous êtes-vous ennuyé d’un jeu ou d’une application que vous avez sur votre Xiaomi? La meilleure chose à faire est donc de l’effacer une fois pour toutes. En plus de cela, le processus est assez simple, vous pouvez le faire très rapidement et sans aucune complication. Ensuite, nous expliquerons quelques méthodes pour désinstaller des applications dans MIUI, choisissez celle que vous aimez le plus et c’est tout. Bien entendu, il faut souligner qu’un Xiaomi Redmi 7A avec MIUI 11 a été utilisé pour réaliser ce post.

Comment désinstaller des applications de l’écran d’accueil dans MIUI

Le moyen le plus simple de désinstaller des applications dans MIUI est à partir de l’écran d’accueil. Il vous suffit de suivre ces étapes et c’est tout.

La première chose à faire est entrez dans l’écran d’accueil de votre Xiaomi et localisez l’application que vous souhaitez désinstaller.

et localisez l’application que vous souhaitez désinstaller. Ensuite, laissez votre doigt appuyé dessus jusqu’à ce que trois options apparaissent: Partager, informations ou désinstaller .

. ** Appuyez sur Désinstaller et c’est tout, vous pouvez donc le supprimer de votre appareil.

œil! Il existe également un autre moyen de désinstaller ou de supprimer des applications de l’écran d’accueil. Comment ça se fait? Laissant ton doigt Cliquez sur l’application que vous souhaitez désinstaller et faites-la glisser vers le haut de l’écran. Appuyez sur Désinstaller et maintenant, vous pouvez également supprimer des applications de votre Xiaomi via cette voie.

Comment désinstaller des applications à partir des paramètres d’un Xiaomi avec MIUI

Vous pouvez également supprimer des applications dans MIUI depuis les paramètres de votre Xiaomi. C’est un processus simple, car il vous suffit de suivre ces étapes.

Entrez d’abord le Réglage de votre Xiaomi.

de votre Xiaomi. Lorsque vous êtes dans les paramètres de l’appareil, recherchez la section de Applications .

. presse Gérer les applications .

. Trouvez l’application que vous souhaitez supprimer, appuyez dessus et appuyez sur Désinstaller.

Prêt! Comme vous l’avez sûrement remarqué, c’est un processus très simple que vous devez faire pour supprimer des applications des Paramètres de votre Xiaomi. Cependant, il peut ne pas être plus rapide que celui de l’écran d’accueil. Quoi qu’il en soit, vous savez déjà que la désinstallation / suppression d’applications sur un Xiaomi avec MIUI est plus facile que vous ne l’imaginiez probablement.

