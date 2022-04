Ainsi, vous pouvez savoir si la mise à jour MIUI de votre Xiaomi sera retardée ou non

in

Certains opérateurs retardent les mises à jour MIUI pour les mobiles Xiaomi. C’est ce que vous devez savoir.

Le déploiement de MIUI 13 se poursuit à un bon rythme, s’étendant à l’ensemble du catalogue mobile Xiaomi. Cependant, certains utilisateurs d’appareils de marque attendre l’arrivée de la dernière version à vos appareils.

Cependant, il y a une raison impérieuse pour lequel certains utilisateurs doivent attendre plus longtemps que prévu initialement pour pouvoir profiter des nouvelles fonctionnalités introduites par la dernière version de MIUI. Et, encore une fois, le opérateurs téléphoniques Ils semblent coupables.

MIUI 13 arrive en retard sur certains mobiles à cause des opérateurs

Comme il est d’usage depuis des années, opérateurs de téléphonie mobile ils développent des versions de firmware spécifiques pour les appareils qu’ils vendent, y compris leurs propres services et applications. Ils ont également le contrôle sur gestion des mises à jour logicielles qui atteignent les appareils.

C’est pourquoi, dans bien des cas, les nouvelles versions arrivent plus tard sur les appareils vendus par les opérateurs que ceux achetés sur le marché libre. Chose logique, puisque ces opérateurs décident prendre la version de base du logiciel et incorporer ses bloatwaredes services numériques et d’autres ajouts – que beaucoup considèrent comme inutiles, mais c’est un autre sujet -.

Pourtant, il est facile de déterminer si votre mobile Xiaomi va prendre plus de temps qu’il ne le devrait pour recevoir une mise à jour MIUI ou Android. Pour ce faire, il suffit de s’assurer si la version du logiciel qu’il intègre provient de l’opérateur ou est-ce une version globale. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Sur votre mobile Xiaomi, ouvrez l’application des paramètres. Accédez à la section « À propos du téléphone ». Regardez la section « Version MIUI ». Un code doit apparaître à côté du numéro de version.

Selon le code qui apparaît, vous pouvez savoir si le logiciel de votre mobile est, ou non, un opérateur. Pour ce faire, vous devez regarder sa terminaison : XM fait référence à une version développée par Xiaomi lui-même –et, par conséquent, vous serez parmi les premiers à recevoir des mises à jour–, OU ALORS vient d’Orange, VF de Vodafone et TDM de Telcel. Il est possible qu’il existe des versions d’autres opérateurs téléphoniques.

Maintenant tu sais quel type de version MIUI votre mobile inclut-ilet pourquoi les mises à jour peuvent prendre plus de temps à arriver.

