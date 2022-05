Ainsi, vous pouvez savoir à qui vous parlez le plus sur WhatsApp

Partager

WhatsApp reste la reine des applications de messagerie avec plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs sur la plateforme. Étant si célèbre, il est essentiel que nous sachions quelques astuces fondamentales pour en tirer le meilleur parti.

Nous nous posons généralement des questions dans cette application, comme savoir si j’ai été bloqué sur WhatsApp ou comment masquer le « En ligne » de WhatsApp, entre autres. Mais aujourd’hui, nous allons répondre à une question importante. Comment savoir à quelle personne on parle le plus sur WhatsApp ?. Nous allons l’expliquer ci-dessous pour se débarrasser des doutes.

Comment savoir à qui vous parlez le plus sur WhatsApp

Nous savons peut-être de première main à quel contact nous parlons le plus au quotidien. Alors qu’il est vrai que WhatsApp n’a pas de section de statistiques, qui pourrait être utile à l’avenir, la petite astuce que nous allons utiliser est liée au stockage. Le contact avec qui on parle le plus va être celui qui occupe le plus de place. Ce que nous allons faire, c’est :

Paramètres d’accès situé dans le coin supérieur droit de l’application.

situé dans le coin supérieur droit de l’application. Une fois dans les paramètres, nous entrons dans l’option de stockage et données .

. Nous sommes entrés gérer un espace de rangement .

. Dans ce menu, nous trouvons une liste de tous les chats, classés de celui qui en prend le plus à celui qui en prend le moins. Celui qui est en première position est celui avec qui on parle le plus sur WhatsApp.

Si nous le voulons, nous pouvons également entrer dans cette conversation pour voir les détails du nombre de vidéos, photos, audios et autres fichiers que nous avons partagés avec ces contacts.

on va savoir combien de messages avons-nous envoyé au total dans l’option de utilisation du réseau. Cette option est située dans le menu de stockage et de données, juste au même endroit où nous sommes entrés dans Gérer le stockage. Plus bas, nous pouvons voir d’autres données liées à chaque conversation, telles que le nombre de photos, de GIF, de vidéos, de messages audio ou de documents que vous avez partagés avec chacun.

Cette astuce est très simple et nous permet de revoir à qui nous parlons le plus. Cependant, il y a un petit inconvénient dont nous devons tenir compte. Oui nous avons récemment supprimé ou nettoyé les chats, nous perdrons la possibilité de savoir avec quel contact nous avons le plus parlé. L’alternative cette fois sera d’attendre un peu que WhatsApp collecte à nouveau les données.

