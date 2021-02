Ainsi, vous pouvez rendre votre Xiaomi plus rapide (ou du moins il semble)

Bien que les téléphones Xiaomi fonctionnent généralement très bien quel que soit leur prix, vos performances peuvent se détériorer avec le temps. C’est quelque chose de normal surtout dans les smartphones puisque nous remplissons la mémoire de l’appareil avec des applications, des documents, des photos …

La plupart du temps, restaurer le smartphone à l’état d’usine est plus que suffisant, bien que cela signifie perdre toutes les informations à moins d’avoir effectué une sauvegarde préventive. Une autre solution pour rendre notre téléphone plus rapide (dans ce cas, notre appareil Xiaomi) est à travers les options de développement et la vérité est que le faire est vraiment simple.

Comment rendre votre appareil Xiaomi plus rapide

Plus d’une fois, nous avons expliqué quelles sont les options pour les développeurs et à quoi elles servent. Bref, il s’agit de paramètres avancés cachés dans le menu des smartphones et que lors de leur déverrouillage nous permettent de modifier certains paramètres de nos appareils.

Pour le faire sur notre appareil Xiaomi, il suffit d’aller dans les paramètres de l’appareil et plus précisément sur le téléphone. Une fois là-bas, nous devons simplement localiser la section qui dit MIUI Version et cliquer dessus (dans Xiaomi, vous devez généralement appuyer trois fois) jusqu’à un signe apparaît indiquant que les options de développement ont été activées.

L’étape suivante consiste à saisir ces paramètres qui seront désormais visibles et pour cela nous revenons aux paramètres de l’appareil, aux paramètres supplémentaires et aux options du développeur. Le suivant accéder à la section Niveau d’animation et modifier les éléments suivants:

Niveau d’animation de la fenêtre: 0,5X

Niveau d’animation des transitions: 0,5X

Niveau de durée de l’animation: 0,5X

Comme vous pouvez le voir, il existe différentes valeurs pour chaque section et ces animations peuvent même être complètement désactivées. Nous ne recommandons pas de faire cela car les transitions de menu ne semblent pas naturelles, mais rien ne se passe. Vous pouvez jouer avec les différentes valeurs jusqu’à ce que l’une vous convainc. Heureusement, ce n’est pas quelque chose d’irréversible et peut être changé quand nous le voulons.

Avec cela, nous ne faisons pas réellement fonctionner notre appareil Xiaomi plus rapidement, mais nous ne faisons que réduire la vitesse de l’animation. Ce qui se passe, c’est qu’à nos yeux, il semblera que l’appareil fonctionne beaucoup mieux et bien qu’il puisse finalement être presque un effet placebo, la vérité est que dans les téléphones dont les performances ne sont pas les plus optimales, il est perceptible et beaucoup.

N’oubliez pas que nous avons à votre disposition de nombreuses autres astuces pour les terminaux Xiaomi, comme apprendre à accélérer le lecteur d’empreintes digitales de notre appareil ou savoir comment commander toutes les icônes sur le bureau en un seul geste.

