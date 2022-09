Ainsi, vous pouvez faire en sorte que Google Maps vous avertisse lorsqu’un ami ou un membre de la famille arrive ou quitte un lieu

Google Maps peut vous avertir chaque fois qu’un de vos proches arrive ou quitte un lieu

Si tu penses encore que Google Maps c’est juste une application de navigation et de cartes, c’est parce que vous n’avez pas prêté trop d’attention aux dernières nouvelles qui arrivent sur la plateforme. Mise à jour après mise à jour, Maps devient un service de plus en plus complet et utileavec des nouveautés comme la possibilité de définir des avis qui vous disent si une personne est arrivée à un endroit, ou l’a quitté.

Il s’agit d’une fonction destinée à être utilisée avec famille proche ou amiset fait partie de l’option suivi de localisation en temps réel disponible sur Google Maps. nous allons expliquer Comment ça marcheainsi que les étapes pour pouvoir l’utiliser facilement.

Créez des alertes de localisation sur Google Maps pour vos amis ou votre famille étape par étape

Comme nous l’avons expliqué il y a quelques temps, Google Maps vous permet de partager en permanence votre position en temps réel avec d’autres personnes. Cet utilitaire a été créé dans le but de donner aux utilisateurs une mesure de sécurité et de protection envers leurs proches, comme les pères qui veulent savoir si leurs enfants arrivent à l’école en toute sécurité tous les jours.

Il y a quelques mois, Google a décidé d’aller encore plus loin dans cette fonctionnalité, en donnant aux utilisateurs la possibilité de définir des alertes de localisation. Ainsi, lors de la spécification d’une adresse, nous recevrons un notification mobile lorsque l’autre personne est arrivée ou a quitté le site en question.

Pour créer ce type d’alertes, il vous suffit de suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Google Maps sur votre mobile Appuyez sur l’image de profil qui apparaîtra dans le coin supérieur droit de l’écran Dans le menu, appuyez sur « Partager l’emplacement ». Pour démarrer le partage de position avec une nouvelle personne, appuyez sur le bouton « Partager avec quelqu’un », si vous souhaitez définir une notification pour une personne avec qui vous partagez déjà la position, appuyez sur son nom en bas de l’écran Lorsque vous avez commencé à partager l’emplacement de manière permanente, appuyez sur « Ajouter » dans la section « Notifications » Choisissez l’emplacement souhaité pour créer une alerte et choisissez si vous souhaitez être averti à chaque fois que l’autre personne arrive ou part

Notez que les autres personnes seront prévenues lorsque vous définissez une telle alerte. En outre, vous saurez à tout moment que vous partagez votre position en permanence avec vous, et vous pouvez arrêter de le faire quand vous le souhaitez.

