Ainsi, vous pouvez enregistrer une conversation WhatsApp et la garder en sécurité (vous ne savez jamais)

Les conversations WhatsApp peuvent aller au-delà de simples sujets triviaux. Nous élargissons la liste des astuces WhatsApp essentielles pour en introduire une qui peut être très utile: comment enregistrer une conversation depuis la plateforme sociale pour le garder en sécurité.

Si vous avez eu une conversation clé dont vous souhaitez préserver le contenu, il est préférable de l’exporter et de l’enregistrer en dehors de WhatsApp, à l’abri des éventuelles failles de sécurité, des suppressions de données, etc. Ensuite, Nous expliquons les deux méthodes disponibles étape par étape pour enregistrer les conversations dans le service, à la fois très simple.

Nous vous recommandons: Comment utiliser WhatsApp pour créer la liste de courses

Astuce WhatsApp: comment garder une conversation en sécurité

Après avoir expliqué comment enregistrer automatiquement vos photos WhatsApp dans Google Photos, nous continuons avec les astuces de sécurité pour enregistrer les conversations. Actuellement, vous disposez de deux méthodes différentes pour exporter ces fichiers et envoyez-les par la plateforme de votre choix: Gmail, Telegram, WhatsApp lui-même, Bluetooth, SMS …

De cette façon, vous pouvez non seulement enregistrer vos conversations, vous pouvez également les partager avec d’autres utilisateurs sous forme de fichier txt. Comme nous l’avons dit, vous avez deux méthodes pour le faire: à partir de la même conversation que vous souhaitez enregistrer ou à partir de l’onglet chats WhatsApp.

Enregistrez une conversation WhatsApp à partir de la même conversation:

Ouvrez WhatsApp et entrez la conversation que vous souhaitez enregistrer. Cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit. Sélectionnez l’option Plus et, dans la nouvelle fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur Exporter le chat. Choisissez si vous souhaitez l’exporter avec les fichiers multimédias partagés dans la conversation ou non. Si vous les incluez, vous devez garder à l’esprit que la taille du fichier sera considérablement plus élevée. Enfin, sélectionnez l’endroit où vous souhaitez envoyer le chat: une autre conversation WhatsApp, Gmail, Telegram, SMS, Bluetooth … Si vous souhaitez le garder en sécurité, une bonne option est de vous l’envoyer par email, de télécharger le fichier et de le sauvegarder sur votre plateforme stockage préféré.

Enregistrer une conversation WhatsApp à partir de l’onglet chats

Ouvrez WhatsApp et cliquez sur le bouton à trois points dans le coin supérieur droit de l’écran principal. Sélectionnez Paramètres dans le menu des options. Dans le nouveau menu, cliquez sur l’option Chats. Ensuite, sélectionnez Historique des discussions. Enfin, sélectionnez Exporter le chat et choisissez la conversation que vous souhaitez enregistrer ou envoyer. Sélectionnez si vous souhaitez ou non inclure les fichiers multimédias, ce qui dépendra de la taille du fichier txt que vous allez envoyer ou enregistrer. Comme dans la méthode précédente, la dernière étape consiste à sélectionner la manière dont vous allez envoyer le chat. Encore une fois, si vous souhaitez l’enregistrer pour votre intérêt personnel, la meilleure chose à faire est de vous l’envoyer, de télécharger le fichier et de l’enregistrer sur votre téléphone ou sur n’importe quelle mémoire ou plate-forme de stockage.

En résumé, le processus consiste à sélectionner la conversation, à choisir si vous souhaitez inclure ou non des fichiers multimédias et à sélectionner la manière dont vous souhaitez l’envoyer pour la sauvegarder plus tard. De cette façon, vous pouvez exporter toute conversation WhatsApp que vous souhaitez protéger car, comme le titre l’indique, vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂