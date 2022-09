Ainsi sont les couleurs du Google Pixel 7 : une nouvelle fuite laisse voir des jours après leur présentation officielle

On connaît enfin le look complet, ainsi que les trois couleurs officielles, du Google Pixel 7, qui sera officiellement présenté le 6 octobre.

Lorsque nous avons parlé des dernières fuites de la tablette Pixel, nous avons déjà dit que Google n’est pas très doué pour garder des secrets.. Ce n’est pas comme si nous faisions des déclarations audacieuses non plus; il suffit de voir les fuites du Pixel 7 faites par Google pour s’en rendre compte.

Eh bien, quelques jours après la présentation officielle du nouveau Google Pixel 7, de la tablette Pixel et de la montre Pixel (qui, rappelons-le, aura lieu le 6 octobre prochain), via 91Mobiles, ils ont fui le look du recto et du verso avec toutes les couleurs disponibles dans lequel nous verrons les nouveaux téléphones du Great G.

Trois couleurs pour un look sobre qui impressionne

Rappelons-nous que le nouveau Pixel ont été annoncés en mai dernier dans le cadre des actualités Google I/O de cette année. A cette époque, les images officielles qui étaient montrées laissaient voir le dos de l’appareil en une seule couleur.

Ce n’est que récemment que Google n’a pas ouvert un peu la boîte du secret, comme nous l’avons dit précédemment. Début septembre on avait déjà vu une fuite vidéo qui nous montrait l’apparition du Pixel 7 Pro et aujourd’hui, quelques jours après sa présentation, une nouvelle fuite montre l’appareil avec ses trois couleurs, qui connaissaient déjà ces sacs de pommes de terre mis en vente au Japon. On voit enfin son design complet, soit dit en passant.

Les trois couleurs dans lesquelles l’appareil sera disponible Ils sont nommés neige, citronnelle et obsidienne. Nous avons également des images de l’écran, qui montrent à quoi ressemblera Android 13 sur les nouveaux terminaux de la firme.

Cette nouvelle ne fait que augmenter le battage médiatique devant la présentation le 6 octobre. Il y a un désir de voir enfin et officiellement les nouveaux appareils de Mountain View, y compris également la nouvelle Pixel Watch et la Pixel Tablet. Il en reste moins pour enfin les voir, même si l’attente est longue.

