Ainsi est né youtube-dl dans une ville asturienne, motivé par une connexion modem 56k au milieu de 2006

Ces dernières semaines, le Le téléchargeur de vidéos youtube-dl a suscité beaucoup d’intérêt parmi le public, après avoir été accusé par la RIAA américaine de promouvoir le «piratage».

Alors que tout était résolu de manière assez satisfaisante pour les responsables du programme (GitHub a récemment restauré son référentiel), son créateur a voulu expliquer dans son blog personnel ce qui l’a conduit à lancer ce programme il y a quatorze ans.





Vol de cuivre et attente de 40 minutes pour 10 Mo de vidéos

En 2006, année de l’acquisition de YouTube par Google, García vivait «dans une ville à 5-10 kilomètres d’Avilés», dans la communauté asturienne. Malgré la courte distance entre les deux populations, le quartier dans lequel il vivait manquait de câble et d’accès Internet ADSL…

… et nous avons dû ajouter le vol constant de câbles en cuivre, ce qui a entraîné des interruptions de service et le remplacement du matériel volé par un matériel de moindre qualité.

En bref, sa seule option pour se connecter à Internet était via un modem 56 ks fourni une vitesse de téléchargement de 4 Ko / s. Une situation qui rendait « pénible » l’accès à n’importe quelle vidéo YouTube: comme celle-ci, par exemple, une vidéo aussi petite que 10 Mo prendrait 40 minutes à charger.

Une vidéo plus longue ou de meilleure qualité a pris heures pour charger (heures pendant lesquelles la connexion téléphonique n’était plus disponible à d’autres fins), heures pendant lesquelles il y avait la possibilité que la connexion soit interrompue et il faudrait repartir de zéro. Ne parlons même pas de revoir une vidéo qu’il aurait beaucoup aimé.

Allons-y

Face à cette situation, García était intéressé par une solution qui lui permettrait de télécharger la vidéo directement sur le disque dur. Et, si possible, avec un système de gestion des téléchargements qui vous permet de les reprendre:

«À l’époque, il existait d’autres solutions pour télécharger des vidéos YouTube, y compris un script Greasemonkey assez populaire. Par pur hasard, aucune des rares que j’ai essayées ne fonctionnait lorsque je l’ai fait, j’ai donc décidé d’explorer la possibilité de créer mon propre outil. Et c’est, plus ou moins, comment youtube-dl est né « .

Ayant utilisé Wireshark (aujourd’hui connu sous le nom d’Ethereal) pour analyser comment Firefox accédait à YouTube, son objectif était de reproduire les étapes utilisées par ce navigateur pour télécharger le contenu des vidéos (En fait, il utilisait son User-Agent pour se faire passer pour Firefox sous Linux).

Le logiciel controversé est né comme un programme de ligne de commande écrit en Python, plus précisément en 143 lignes de code (plus de commentaires). Il est sorti sur SourceForge (GitHub n’existait pas encore) sous la licence MIT le 8 août 2006. Avant la fin de l’année, Linux.com a consacré un article à youtube-dl, qui en a fait un spectacle assez populaire.

En 2008, youtube-dl a abandonné SourceForge au profit de BitBucket et, surtout, de Garcia implémenté la possibilité de télécharger des vidéos à partir de plusieurs portails, pas seulement de Youtube.com. Cette même année, il parvient enfin à accéder à Internet à partir d’un téléphone mobile 3G et, l’année suivante, il déménage à Avilés, ce qui a un impact sur sa connectivité.

«Je tiens à souligner une fois de plus que le but de youtube-dl en tant qu’outil a à peine changé en 14 ans d’existence. […] Pour moi, cela a toujours tourné autour de l’accès hors ligne à des vidéos déjà disponibles en ligne pour le grand public. «

Il explique que « avant et après la réception de l’exigence DMCA de la RIAA, de nombreuses personnes ont expliqué comment elles utilisent youtube-dl avec différents objectifs en tête », comme les journalistes qui l’utilisent pour avoir une preuve des vidéos sur lesquelles ils rapportent. , au cas où ils finiraient par être supprimés d’Internet.

Garcia allègue qu’une application comme la sienne peut être nécessaire même « dans un monde de réseaux mobiles et de connexions Internet toujours actives », mentionnant au passage que les options d’accès en ligne ont été activées par des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime et autres.

Mais nécessaire … pour quoi? Facile:

Première raison: dans des situations de manque de connectivité

« Pour les longs trajets routiers, ou les voyages à l’étranger (surtout avec des enfants), ou en métro, ou en avion, ou dans un endroit avec une mauvaise connectivité … ».

Deuxième raison: pour l’accessibilité

« L’interface en ligne par défaut peut également manquer de fonctionnalités d’accessibilité, rendre la navigation dans le contenu difficile pour certaines personnes ou manquer de filtres daltoniens disponibles à partir d’une application de lecteur vidéo native. »

Troisième raison: pour la liberté et l’intimité