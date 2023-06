Aimez-vous Ryan Gosling? Ces 4 films incontournables sont en streaming

Samsung Ecran 43 pouces 4K S43BM700UP

<p><span style=font-size:14px">Visionner des films et des séries n'a jamais été aussi simple avec<strong> l'écran Smart Monitor M7, LS43BM700PXEN, de Samsung, 4K, 43 pouces</strong>, d'une <strong>résolution UHD 3840 x 2160.</strong> Divertissez-vous sans faire d’effort. Il vous suffit de<strong> connecter le moniteur au Wi-Fi pour profiter de Netflix, YouTube ou Disney +</strong> sans avoir besoin d'un ordinateur ou un appareil mobile, une <strong>connextion internet suffit.</strong> <strong>Transformez votre Smart Monitor en un centre de contrôle</strong>, en le connectant à vos produits IoT avec <strong>SmartThings</strong>. La <strong>fonction Far Field Voice</strong> vous permet d'activer <strong>votre assistant vocal </strong>juste en parlant et dites lui ce dont vous avez besoin. Grâce aux<strong> fonctionnalités d'accès à distance</strong> qu'offre ce moniteur, vous pouvez vous <strong>connecter à votre compte Office 365 pour consulter, modifier et enregistrer votre travail dans le Cloud.</strong> Le <strong>Smart Monitor </strong>vous offre plus d'espace d'écran et des<strong> images UHD d'un réalisme étonnant avec plus de 4 x plus de pixels que le Full HD</strong>.</span></p> "