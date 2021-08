Aileen Wuornos: la bande-annonce américaine de Boogeywoman révèle le célèbre tueur en série de Peyton List

Peyton List nous ramène au début de l’histoire de la vie de la tueuse en série et prostituée, Aileen Wuornos, qui a assassiné sept hommes en Floride en 1989 et 1990 en leur tirant à bout portant. Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine capture l’histoire de l’adolescence du tueur en série. Jetez un œil à la façon dont tout a commencé.

Basé sur la jeunesse d’Aileen Wuornos, la tueuse en série la plus célèbre d’Amérique, en 1976, une jeune Aileen arrive en Floride à la recherche d’une nouvelle vie qui l’aidera à échapper à son passé tragique, épouse un riche président du Yacht Club et a la chance de recommencer dans le cadre de la haute société de Floride. Mais tourmentée par des démons intérieurs, elle cède à ses pulsions meurtrières et fait des ravages dans la paisible communauté balnéaire de Deland, en Floride.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait attirée dans le rôle, Liste Peyton explique : « Nous savons si peu des premières années d’Aileen, d’autant plus qu’elle vivait une vie très différente de celle que nous voyons dans Monstre. Incarner un personnage aussi complexe et diviseur est ce qui m’a attiré dans le projet, et j’ai hâte de mettre le contexte dans le plus tristement célèbre tueur en série féminin d’Amérique. » Le film met également en vedette Tobin Bell (Vu), Lydia Hearst (Pays Z), Nick Vallelonga (Livre vert), Swen Temmel (À l’heure), Meadow Williams (repaire de voleurs) et André Biernat (Bord de l’ombre).

Le producteur Lucas Jarach a ajouté : « La plupart des Américains connaissent la tristement célèbre tuerie d’Aileen Wuornos, vue à travers le film primé aux Oscars. Monstre, mais ce qu’ils ne connaissent pas, ce sont les détails de sa jeunesse et l’accumulation d’événements qui l’ont poussée à commettre des crimes aussi horribles. Nous sommes impatients d’apporter une nouvelle perspective à cette incroyable histoire vraie qui a tellement plus à offrir au public du monde entier. »

Le président et chef de l’exploitation de Voltage Pictures, Jonathan Deckter, était impatient de travailler avec List, déclarant : « Nous sommes fans de Peyton depuis un certain temps. Non seulement elle apporte une immense capacité d’acteur au projet, elle a un centrale de fans avec un total de 23 millions de followers sur les réseaux sociaux. C’est également formidable de travailler à nouveau avec les très talentueux Lucas et Dan sur ce projet et de continuer à apporter des histoires uniques à l’écran pour toutes les générations et les cinéphiles. »

Ce sera la deuxième fois que le scénariste/réalisateur Daniel Farrands explore l’un des tristement célèbres tueurs en série américains. Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine vient sur les talons Ted Bundy : Boogeyman américain où nous voyons Chad Michael Murray affronter le récitant Ted Bundy, alors qu’il est pourchassé par lui, les agents du FBI Kathleen McChesney (Holland Roden) et Robert Ressler (Jake Hays), organisateurs de la plus grande chasse à l’homme de l’histoire pour appréhender le tueur en série le plus infâme d’Amérique.

Peyton List aura de très grosses chaussures à remplir comme le portrait d’Aileen Wuornos par Charlize Theron dans Monstre a étonné le public avec sa transformation, qui a élevé sa performance de la personnalité et des manières de Wuornos. Les téléspectateurs avaient des exemples côte à côte pour comparer les deux femmes avec le documentaire Aileen : La vie et la mort d’un tueur en série étant sorti la même année.Aileen Wuornos : Boogeywoman américaine sortira en salles le 20 septembre, suivi d’une sortie VOD/DVD aux États-Unis via Dark Star Pictures le 8 octobre.