Aifa tire la sonnette d’alarme sur les vaccins anti-Covid en ligne: « Ne l’achetez pas sur Internet »

Avec le début de la Vaccin contre le covid-19 prévu pour le 27 décembre, il est facile de prévoir qu’une grande partie de la population sera bientôt impatiente de mettre la main sur la zone préparée; les plans de distribution du reste nécessitent la mise en route d’une machine d’une grande complexité et la même disponibilité de doses n’est pas suffisante pour couvrir immédiatement les besoins de l’ensemble de la population. Malgré la volonté compréhensible de sortir au moins partiellement du cauchemar de la pandémie, il vaut mieux attendre que le vaccin soit disponible par les canaux officiels. sans chercher ailleurs comme su l’Internet. La recommandation ne suit pas simplement le bon sens, mais il a été publié par l’Agence italienne des médicaments, ou Aifa, qui dans ces heures a donné son feu vert au vaccin Pfizer-Biontech.

Pour Aifa, se faire vacciner par un carrefour équivaut à mettre sa santé en danger. Comme pour divers types de produits, les canaux non officiels ils n’offrent aucune garantie de qualité du vaccin: une préparation obtenue à titre privé pourrait être contrefaire, ou authentique mais mal conservé; ce qui complique les choses est le fait que les doses stockées en attente d’administration doivent être conservées à des températures extrêmement basses, impossibles à atteindre par la plupart des instruments ordinaires.

En bref, les effets de l’administration de préparations similaires ils pourraient être nuls ou même dangereux pour la santé: c’est vrai aussi bien pour ceux qui cherchent à acheter des doses hors ligne, que pour ceux qui décident de se tourner vers les canaux souvent plus complexes d’Internet pour les contrôler. L’alarme est contenue dans un document publié par l’Agence italienne des médicaments qui contient les réponses aux questions les plus courantes sur le vaccin Covid-19, y compris un paragraphe intitulé « Est-il possible de se faire vacciner en privé moyennant des frais? » qui lit:

Non, les vaccins actuellement disponibles ne seront utilisés que dans les établissements définis par le Plan Vaccin et ne seront pas disponibles en pharmacie ou sur le marché privé. Il est fortement déconseillé d’essayer d’obtenir le vaccin par des moyens alternatifs ou sur Internet. Ces filières ne donnent aucune garantie sur la qualité du produit, qui pourrait être, en plus d’être inefficace, dangereux pour la santé.

Pour le moment, il n’y a pas de rapports de réseaux de distribution clandestins pour le vaccin Covid-19, mais cela ne signifie pas que le problème n’est pas destiné à se poser, bien au contraire. Pour Aifa, il semble y avoir le danger d’un marché noir lié au vaccin anti Covid-19, comme cela se produit pour tout bien dont la demande est élevée et l’offre limitée – et qu’Internet peut jouer le rôle de facilitateur pour ce marché.