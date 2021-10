Aidez Dreams Project Splatty’s Adventure à devenir un jeu complet avec la campagne Kickstarter

Dreams donne aux joueurs les outils pour créer à peu près n’importe quoi, et le contenu créé par les utilisateurs est suffisamment diversifié. Il y a des gens qui fabriquent des accessoires simples pour les autres, des albums de musique et des courts métrages d’animation. Bien sûr, beaucoup tentent de créer des jeux dans la suite de création de Media Molecule, mais une équipe s’est fixé un objectif ambitieux.

Splatty’s Adventure a été publié pour la première fois dans Dreams en 2019 lors de l’accès anticipé, et le jeu de plateforme 3D a été constamment mis à jour depuis. Par rapport à cette première itération, la dernière version est un énorme pas en avant ; il y a un monde central avec des niveaux distincts qui se ramifient, chacun bourré de choses à collectionner et de secrets à trouver. C’est un petit jeu très coloré et engageant, mais comme mentionné, il va devenir beaucoup plus gros. Ses créateurs se sont tournés vers Kickstarter pour collecter des fonds, qui seront utilisés pour étendre considérablement la portée du jeu et accélérer la production. La collecte de fonds n’est pas en ligne depuis longtemps, il vous reste donc encore beaucoup de temps pour participer si vous vous sentez généreux.

En supposant que le jeu atteigne son objectif de 40 000 €, Lumbox Studios pourra élargir Splatty’s Adventure et créer un jeu de plateforme d’action complet dans Dreams. D’autres objectifs étendus ajouteront un jeu de voix complet, plus de personnalisation des personnages, des niveaux bonus, des cinématiques entièrement animées, etc.

Comme pour le financement participatif de Noguchi’s Bell pour une série animée complète, nous aimons cette tendance des projets Dreams se développant en quelque chose d’un peu plus étoffé. Avez-vous joué à Splatty’s Adventure ? Le soutiendrez-vous sur Kickstarter ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.