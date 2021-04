Aidan sera-t-il sur le redémarrage de «Sex and the City»? Sarah Jessica Parker pèse

L’ancien idiot de «Sex and the City», John Corbett, est tout à fait certain qu’il apparaîtra dans la renaissance de la série HBO, lauréate d’un Emmy, «And Just Like That».

Mais tout le monde n’est pas si sûr.

Corbett a déclaré jeudi au Page Six du New York Post: «Je vais faire le spectacle», et a ajouté que la nouvelle était «très excitante».

Sarah Jessica Parker (Carrie) et John Corbett (Aidan), vus ici dans « Sex and the City », pourraient se retrouver dans la renaissance de la série. Getty Images

Corbett, 59 ans, a joué un designer de meubles nommé Aidan Shaw. Lui et Carrie (Sarah Jessica Parker) sont sortis ensemble pendant un moment, mais se sont séparés parce qu’elle l’a trompé avec M. Big et n’était pas prête à s’engager dans le mariage. Finalement, Aidan a épousé un autre créateur de meubles et a eu trois enfants.

Mais ne prenons pas encore de l’avance sur nous-mêmes. Tout d’abord, HBO Max a refusé de commenter l’embauche de Corbett pour la série limitée de 10 épisodes.

Et puis il y a ce que Parker elle-même a dit dans un commentaire sur les nouvelles, dans un post Instagram qui faisait la une sur @EveryOutfitOnSATC: « Je ne dis pas d’une manière ou d’une autre si l’interview de notre bien-aimé M. Corbett traite de faits ou de fiction, mais la réponse est incroyable à lire », écrit-elle.

Alors, vous savez, un grain de sel.

Chris Noth (M. Big) et Parker dans un épisode de 1999 de «Sex and the City». Les personnages ont fini par se marier. Getty Images

Qui apparaîtra dans la suite de l’histoire est encore une zone grise. C’est presque certainement un non à Kim Cattrall, qui a joué Samantha; Parker, Cynthia Nixon (Miranda) et Kristin Davis (Charlotte) sont confirmées, par date limite.

Quant au mari de Carrie, M. Big (alias John Preston), la star Chris Noth est actuellement occupé à filmer « The Equalizer » et il semble que cela pourrait peut-être arriver. Page Six a rapporté en février que non, il n’allait pas apparaître, mais ensuite Noth a posté des remarques sournoises et des emojis sur Instagram et maintenant nous ne savons pas quoi penser.

Bien sûr, si Big et Carrie s’étaient séparés et Aidan et Kathy divorcés, cela ouvrirait la voie à un renouveau de la romance. Mais à la fin, la véritable histoire d’amour de la série a toujours été la relation entre les femmes – les hommes de leur vie n’étaient qu’un assaisonnement.

Corbett et Parker, aujourd’hui. Nathan Congleton / AUJOURD’HUI

Pendant ce temps, Corbett, qui apparaît maintenant dans « Rebel », ne pouvait pas s’engager à grand-chose dans son interview de Page Six, y compris le nombre d’épisodes dans lesquels il apparaîtra. « Je pense que je pourrais être dans pas mal de », il a permis.

Quant au conflit signalé sur le plateau entre les stars féminines, il a déclaré qu’il n’avait jamais eu de problèmes. «Je n’ai travaillé qu’avec Sarah Jessica Parker. Je pense que j’ai eu une scène avec toutes les filles.

« Ils ont toujours été cordiaux », a-t-il ajouté. « Cordialement avec moi. J’ai appris à connaître les autres filles parce que lorsque vous vous présentez au travail, vous devez attendre quelques heures pendant qu’elles terminent une scène, mais nous avons toujours eu de belles discussions et des câlins. Je ne l’ai jamais vu ou entendu parler de (problèmes). «

Il n’y a pas encore de date de diffusion prévue pour le réveil.

