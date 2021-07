AI: The Somnium Files – L’initiative nirvanA résout un nouveau cas sur PS4 en 2022

Comme cela a été largement prédit, le roman visuel casse-tête AI: The Somnium Files obtient une suite. L’IA au titre frustrant: The Somnium Files – nirvanA Initiative poursuivra le mélange de personnages colorés et de jeu de détective de la propriété au printemps 2022 pour PlayStation 4.

Cette fois-ci, vous incarnez l’agent spécial recrue Mizuki, qui, comme l’agent spécial Date dans le premier jeu, est accompagné d’une intelligence artificielle nommée Aiba. Mizuki enquêtera sur les meurtres en série « Half Body ». Cela semble convenablement effrayant.

AI : The Somnium Files est une expérience basée sur une histoire très agréable, même si nous pensons que certains de ses gameplay plus… abstraits nuisent à l’aventure. Néanmoins, nous avons de grands espoirs pour l’Initiative nirvanA, surtout si elle peut s’améliorer du côté des énigmes.

Êtes-vous partant pour cette suite ? Ne regardez pas dans la section commentaires ci-dessous.