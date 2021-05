Ai-je les «droits des grands-parents» de voir mes petits-enfants? Mon fils est injuste!

Caroline Moss est auteur et animatrice du podcast « Gee Thanks, Just Bought It », qui aide les gens à trouver les produits dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Maintenant, avec cette chronique, «Demander un ami», elle aide les gens avec les conseils dont ils ont besoin pour rendre la vie plus facile, meilleure et plus productive. Pour soumettre une question, envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Chère Caroline,

Je suis sûr qu’il y a d’autres grands-parents aux États-Unis qui ressentent la même chose que moi; Je ne peux certainement pas être le seul.

L’année dernière, lorsque tout s’est arrêté à cause de la pandémie, mon fils adulte et moi avons convenu de maintenir des distances séparées. Comme tout le monde à ce moment-là, nous pensions que ce ne serait que quelques semaines et tout ce que nous revenions à la normale.

Donc, au cours des 14 derniers mois, j’ai pu voir mon petit-enfant pendant sept heures au total … TOTAL. Les grands-parents de l’autre côté sont divorcés et la grand-mère réclame chaque samedi toute la journée. Le grand-père reçoit chaque dimanche toute la journée.

Ils sont tous les deux à la retraite et ont du temps libre toute la semaine et l’enfant n’est pas encore assez âgé pour avoir commencé l’école, il est donc libre toute la semaine également.

Je travaille toujours à plein temps et la seule chance que j’ai de voir mon petit-enfant est un week-end. Mais ils n’arrivent tout simplement pas à me «faire entrer dans leur emploi du temps», et cela a été la source de discussions et de conversations extrêmement vives. Et un peu de temps que j’ai essayé de planifier pour voir mon fils, sa petite amie et l’enfant, je dois toujours faire la pointe des pieds et faire la queue jusqu’à ce que les autres grands-parents aient fini.

Les autres grands-parents sont absolument implacables.

Je sais que je ne peux pas être le seul grand-parent aux États-Unis à faire face à cela. Cela a créé un énorme problème d’isolement et d’aliénation de la famille. J’ai appelé quelques avocats locaux au sujet des droits des grands-parents, mais les honoraires minimums sont de 10 000 €, et évidemment inabordables pour moi.

Que puis-je faire?

Grand-mère grincheuse

♥

Bonjour Grand-mère,

Je suis désolé d’apprendre que vous n’avez pas pu voir votre petit-fils pendant plus de quelques heures au cours de la pandémie. Vous n’êtes certainement pas seul dans ce domaine; Je connais des gens qui n’ont toujours pas pu présenter de nouveaux bébés à leurs grands-parents. Je suis sûr qu’il a été difficile de le voir grandir et changer de loin. Cela peut être blessant et déchirant, d’autant plus que vous dites que les parents de la petite amie de votre fils passent beaucoup de temps avec l’enfant. Isoler est un excellent mot pour le décrire. Vous vous sentez coupé de votre famille et vous en êtes bouleversé.

Ces sentiments sont valables et vous avez le droit de les ressentir.

Mais quelque chose dans votre e-mail m’a fait réfléchir: votre désir de contacter des avocats au sujet des droits des grands-parents et de dire que ce n’est que l’argent qui vous retient. Cela semble être un saut majeur, et qui susciterait sans aucun doute encore plus de tension entre vous et votre fils. À moins que vous ne croyiez que votre fils et sa petite amie sont des parents inaptes et mettent la vie de votre petit-enfant en grave danger, j’oserais imaginer qu’aucun avocat ne vous dira que vous avez des droits que vous pouvez invoquer simplement parce que vous sentez que vous n’obtenez pas. assez de temps face à votre petit-fils. Il n’est pas votre enfant, et la façon dont il passe son temps et avec qui il passe son temps dépend de votre fils adulte et de son partenaire. Ce n’est peut-être pas ce que vous voulez et cela peut être blessant et, dans votre esprit, cela peut même être cruel, mais il n’y a certainement aucun recours juridique pour vous ici.

Il y a plusieurs choses en jeu ici, potentiellement. Vous dites que les autres grands-parents sont «implacables». Vous dites que c’est déjà devenu un problème brûlant entre vous et votre fils. Mon conseil immédiat serait d’arrêter de surveiller les autres grands-parents. Votre petit-fils a d’autres grands-parents et il le fera. avoir d’autres grands-parents pour le reste de votre vie. Il n’est pas productif pour vous de suivre constamment, et il ne semble pas que votre fils va réagir à cette tactique. Je ne pense pas qu’il aurait répondu gentiment à un avocat qui vous cas non plus. De plus, cela vous rend bouleversé!

Concentrez-vous sur le potentiel de votre relation avec votre petit-fils. Si cela est important pour vous, et qu’il ne s’agit pas de rivaliser avec l’autre côté de la famille, vous devez trouver un moyen de communiquer avec votre fils et son partenaire et expliquer à quel point vous souhaitez cette relation avec leur enfant. La façon dont ils réagissent dépend d’eux, mais la façon dont vous l’abordez dépend de vous.

Restez calme, cool et recueilli. Je croiserai les doigts pour que cela vous donne plus de temps de qualité avec votre petit-enfant.