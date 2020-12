Ahsoka Tano: L’histoire du Padawan d’Anakin Skywalker dans « Star Wars »

Ahsoka Tano est finalement apparu dans le cinquième épisode de la deuxième saison de « Le mandalorien ». Jusque-là, le seul Padawan d’Anakin Skywalker, était apparu dans « Star Wars: The Clone Wars » et « Star Wars Rebels » et avec la série Disney + a fait le saut vers le Live-action joué par Rosario Dawson.

Mando est arrivé à Corvus avec l’intention de livrer ‘Baby Yoda’ / Grogu au Jedi Ahsoka Tano, cependant, ses plans ne se sont pas déroulés comme prévu. Elle a même aidé la guerrière à libérer sa ville du magistrat Morgan Elsbeth, mais Ahsoka lui a suggéré d’aller sur la planète Tython, de rechercher le temple où se trouve une pierre de vue et d’y mettre Grogu pour choisir son chemin et trouver un professeur.

Bien qu’Ahsoka Tano ait dit au revoir à Mando, il est fort probable qu’elle apparaîtra dans les prochains épisodes de « Le mandalorien« , Comme il joue un rôle très important dans l’univers de » Guerres des étoiles ».

Rosario Dawson est en charge de jouer Ahsoka Tano dans « The Mandalorian » (Photo: Disney +)

PADAWAN D’ANAKIN SKYWALKER

Ahsoka tano Elle a été découverte sur sa planète natale Shili par le maître Jedi Plo Koon alors qu’elle n’était qu’une enfant. Il l’a emmenée au Temple Jedi de Coruscant pour être formée aux arts Jedi. À 14 ans, Maître Yoda a assigné le Togruta comme Padawan du Chevalier Jedi Anakin Skywalker.

Malgré le début difficile de leur relation en tant qu’enseignant et apprenti, Anakin et Ahsoka ont développé une étroite amitié. « Tu n’aurais jamais fait comme le Padawan d’Obi-Wan … mais tu pourrais le faire comme le mien », lui a dit son professeur dans ‘Star Wars: La guerre des clones».

Elle a également trouvé un excellent mentor dans Captain Rex de la 501e Légion et est devenue un grand chef.

Ahsoka Tano était le seul Padawan d’Anakin Skywalker (Photo: Disney +)

POURQUOI AHSOKA A-T-IL CESSÉ D’ÊTRE UN JEDI?

Au plus fort de la guerre, elle fut accusée d’avoir bombardé le hangar du Temple Jedi, ce qui signifiait son arrestation par la République et l’expulsion de l’Ordre Jedi. Plus tard, Anakin Skywalker a prouvé l’innocence de son Padawan et il a été révélé que Barris Offee était responsable, mais les Togruta ont perdu la foi dans les Jedis et ont refusé de rejoindre l’ordre de chercher leur propre chemin.

Cependant, elle a continué à être une alliée de l’Ordre, c’est pourquoi dans la septième saison de « Star Wars: The Clone Wars » saison 7, elle est revenue sous le nom de « Fulcrum » et a même travaillé avec son ancien ennemi Bo-Katan lorsqu’elle a dirigé le siège de Mandalore. .

D’autre part, dans la dernière saison de « Star Wars: Guerre des clonesAhsoka Tano a survécu à l’Ordre 66.

Ahsoka Tano utilise deux sabres laser blancs dans l’univers « Star Wars » (Photo: Lucasfilm)

AHSOKA TANO DANS « STAR WARS: REBELS »

Dans « Les rebelles de Star Wars«Après la chute de la République, les anciens Jedi ont utilisé le nom de Fulcrum pour contacter les rebelles. De toute évidence, cela l’a amenée à être arrêtée par Dark Vador, quand il a découvert que c’était son ancien maître, il a essayé de le ramener, mais il n’a réussi que quelques secondes.

Alors que l’enseignant et Padawan s’affrontaient sur la planète Malachor, Padawan Ezra Bridger du « Monde entre les mondes » a réussi à voir comment Tano allait perdre la bataille et la sauver d’une mort certaine. Lors de sa dernière apparition, il a rejoint Sabine Wren à la recherche d’Ezra Bridger, qui a été perdu dans les régions inconnues avec le grand amiral impérial Thrawn.

Dernière apparition d’Ahsoka Tano dans « Star Wars: The Clone Wars » (Photo: Disney +)

