Ahsoka plonge dans le passé d’un méchant mandalorien

Le magistrat Morgan Elsbeth devrait faire l’objet d’une exploration plus approfondie dans le prochain Ahsoka série. Introduit dans Le Mandalorien « Chapitre 13 : Les Jedi », Elsbeth a fait forte impression lorsqu’elle a affronté la redoutable Ahsoka Tano. La mission d’Ahsoka en Le Mandalorien la saison 2 a mis en lumière sa quête pour trouver le grand amiral Thrawn, un méchant avec une présence significative dans Rebelles de la guerre des étoiles. Sa détermination à retrouver et à affronter le chef impérial est devenue évidente après son affrontement avec Elsbeth, préparant le terrain pour ce qui promet d’être un scénario captivant dans le Ahsoka série.





Lors d’une apparition sur le podcast Dagobah Dispatch d’Entertainment Weekly, Diana Lee Inosanto, l’actrice qui a donné vie au magistrat Morgan Elsbeth, a exprimé sa joie d’avoir l’opportunité d’approfondir le développement du personnage. Alors qu’Inosanto avait initialement une connaissance limitée de l’histoire du canon ou du nom officiel d’Elsbeth lors du tournage de « Chapitre 13: Les Jedi », elle a félicité le showrunner Dave Filoni pour ses conseils dans la formation de la personnalité et de la trame de fond d’Elsbeth. Selon Inosanto, Elsbeth est caractérisée comme une personne manipulatrice avec un comportement impitoyable, farouchement fidèle au Grand Amiral Thrawn.

« Quand j’ai découvert qu’ils allaient développer son personnage, j’étais juste aux anges à ce sujet. Je ne pouvais tout simplement pas croire à quel point les planètes et les étoiles s’alignaient. Et pouvoir travailler avec un casting aussi magnifique et grandir en tant qu’actrice et ressentir cette énergie, c’est un rêve devenu réalité « , a déclaré Inosanto. « La belle chose était, Dave était toujours là pour m’aider sur ce qu’est son histoire. Elle est assez manipulatrice, et nous savons tous qu’elle est froide- cœur, mais c’est un personnage qui est vraiment dévoué et fidèle au Grand Amiral Thrawn. Et il n’y a rien sur son chemin.

Temuera Morrison s’apprête à rejoindre la série Ahsoka en tant que capitaine Rex

Temuera Morrison est devenu une partie intégrante de la franchise Star Wars grâce à ses performances remarquables dans divers rôles emblématiques. De son interprétation de Jango Fett dans les films précédents à sa récente apparition en tant que Boba Fett dans Le Mandalorien et sa série dérivée, Morrison a acquis un lien fort avec le Guerres des étoiles univers. Maintenant, selon One Take News, Morrison est sur le point d’étendre cela encore plus en prenant le personnage du capitaine Rex dans la prochaine série, Ahsoka.

La bande-annonce fournit des indices sur l’intrigue centrale, taquinant le mystère entourant la disparition du Jedi Ezra Bridger. L’espoir d’Ahsoka est que trouver Thrawn la mènera finalement à Ezra. De plus, la bande-annonce présente une gamme de personnages, dont Hera Syndulla interprétée par Mary Elizabeth Winstead, Sabine interprétée par Natasha Liu Bordizzo et Mon Mothma interprétée par Genevieve O’Reilly. Cependant, c’est l’apparition de Thrawn qui captive vraiment les fans, car le personnage jouit d’une immense popularité et a été introduit à l’origine dans l’univers étendu avant d’être réintroduit dans le canon de Star Wars à travers la série animée. Rebelles de la guerre des étoiles.

Les détails de l’intrigue de la série sont gardés secrets, mais Ahsoka devrait être diffusé sur Disney + en août 2023.