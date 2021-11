Ahsoka introduit Pacific Rim: Uprising Star Ivanna Sakhno en tant que tout nouveau personnage de Star Wars

Après avoir fait sa première apparition en direct dans Le Mandalorien, la transition de l’animation à l’origine Guerres des étoiles personnage Ahsoka Tano à sa propre série Star Wars : Ahsoka continue d’accélérer car la série limitée Disney + a maintenant été ajoutée Bord du Pacifique : soulèvement star Ivanna Sakhno à sa liste de distribution face à Rosario Dawson dans le rôle titre et Natasha Liu Bordizzo. Le Mandalorien série dérivée n’est qu’une des nombreuses nouvelles Guerres des étoiles projets à venir à Disney+ dans un avenir proche et verront le Star Wars: La guerre des clones et Rebelles personnage prenant tout son sens.

Selon Deadline, Sakhno incarnera un tout nouveau personnage créé pour la série et rejoindra Ahsoka de Dawson et Sabine Wren de Bordizzo dans la série qui comprendrait également une apparition de Hayden Christensen dans le rôle d’Anakin Skywalker, suite à ses représailles du rôle dans le prochain années Obi Wan Kenobi séries. Il n’y a pas encore eu de confirmation officielle du casting de Sakhno par LucasFilm ou l’actrice, mais cela arrivera sûrement à temps.

Star Wars : Ahsoka est écrit par l’ancien temps Guerres des étoiles l’écrivain Dave Filoni et Jon Favreau seront les producteurs exécutifs, bien qu’au-delà de cela, on en sache très peu sur l’intrigue de la série ou sur la façon dont quelqu’un comme Anakin Skywalker figurera compte tenu de la chronologie de la série, comme Le Mandalorien, a lieu dans les années qui suivent Le retour du Jedi suite à la mort de Dark Vador. Cependant, il existe un lien entre Anakin et Ahsoka, ce dernier étant auparavant un apprenti du premier. Nous savons tous maintenant qu’avec Force Ghosts ou le potentiel de flashbacks, le personnage de Christensen pourrait figurer de nombreuses façons dans la série.

Alors que les films récents du Guerres des étoiles la saga semble avoir raté la cible avec certains fans, la sortie Disney + a livré coup après coup avec Le Mandalorien debout la tête et les épaules au-dessus des autres. Le Disney+ original Guerres des étoiles offre a maintenant créé un spin-off de Le livre de Boba Fett, qui arrivera sur la plateforme en décembre et ramènera le chasseur de primes préféré des fans qui a fait un grand retour dans la deuxième saison de Le Mandalorien avant que son émission dérivée ne soit annoncée.

Un autre retour très attendu de la franchise est Ewan McGregor dans Obi Wan Kenobi, la série d’action en direct qui se déroule des années après la confrontation entre Obi-Wan et Anakin Skywalker qui a conduit Anakin à devenir Dark Vador et à mettre en mouvement le reste de la Guerres des étoiles saga. Le retour de Hayden Christensen dans la série a été annoncé dans le cadre de la journée des investisseurs de Disney en décembre 2020 et a mis en place une revanche entre les deux personnages emblématiques que les fans attendaient depuis longtemps de voir. Avec Christensen également à bord pour le Star Wars : Ahsoka série, les fans verront beaucoup plus de l’acteur dans la franchise qu’ils ne l’auraient jamais cru compte tenu de l’écart de seize ans depuis qu’il a joué pour la dernière fois Anakin Skywalker en 2005 La revanche des Sith.





