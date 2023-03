Ahsoka, Disney+ : Quand la nouvelle série Star Wars sera-t-elle diffusée ?

De nouveaux rapports viennent de révéler une date de sortie possible pour »Ahsoka », la prochaine série de Guerres des étoiles pour la plateforme Disney+. Bien que le programme soit en développement depuis un certain temps, on ne savait pas quand il serait publié, mais les rapports confirment maintenant qu’il pourrait arriver à l’été 2023.

Cependant, ce serait en contradiction avec ce que vous avez dit Rosario Dawsonl’actrice qui jouera Ahsoka Tano dans la série, car elle avait précédemment déclaré que la série dérivée de »Star Wars » n’arriverait pas sur Disney+ avant l’automne 2023. Pour le moment, ni Disney+ ni lucasfilm Ils ont officiellement confirmé une date de sortie possible.

Cela pourrait également vous intéresser: combien d’années se sont écoulées entre les deuxième et troisième saisons de The Mandalorian

Ces nouveaux rapports suggèrent que » Ahsoka » approche de la fin de la production. Le producteur exécutif Jon Favreau l’a confirmé dans une récente interview, révélant que la série »Star Wars » est dans les dernières étapes de son cycle de production. « Nous sommes en post-production », a-t-il déclaré. « Dave Filoni a terminé le tournage, les effets visuels commencent à arriver et la musique commence à arriver. »

Selon Favreau, « Ahsoka » aura des liens avec d’autres séries « Star Wars », après avoir précédemment commenté d’éventuels camées dans d’autres projets Disney + se déroulant dans une galaxie très, très lointaine. Favreau a laissé entendre que « Ahsoka » pourrait présenter des personnages de « The Mandalorian » et « Star Wars: Skeleton Crew ».

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi George Lucas a commencé l’histoire de Star Wars avec l’épisode IV

Alors qu’on ignore encore si la série d’Ahsoka aura des liens avec d’autres personnages, le spin-off aidera à la continuité de tout l’univers »Star Wars », avec la participation de personnages préférés de la série »Star Wars Rebels » comme Hera Syndulla, Ezra Bridger et Sabine Wren, cette dernière étant interprétée respectivement par Eman Esfandi et Natasha Liu Bordizzo.

Ce sera la première fois que le personnage d’Ahsoka Tano jouera dans une série »Star Wars », avec le Padawan d’Anakin Skywalker ayant un grand nombre de fans pour sa participation à la série animée »Star Wars : La Guerre des Clones » et »Star Wars : Rebels ».

» Ahsoka » arrivera sur Disney + en 2023.