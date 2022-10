AHS NYC Episode 5 Date de sortie, compte à rebours, où regarder, spoilers

De nombreuses personnes de différentes régions recherchent la date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC, qui est American Horror Story. Après avoir regardé son épisode précédent, les fans sont maintenant plus intéressés à savoir ce qui se passera ensuite dans la série et pour cette raison, nous sommes là pour vous tous dans cet article, nous essaierons de répondre à toutes vos questions.

Dans cet article, nous vous présenterons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC. Ci-dessous, nous vous communiquerons également d’autres informations sur la série, telles que Où la regarder, la liste des épisodes, les spoilers, les informations sur la distribution et bien d’autres choses. Alors, sans plus tarder, donnons-nous tous les détails.

C’est une série américaine et elle a été créée par Ryan Murphy et Brad Falchuk. Son premier épisode est sorti le 5 octobre 2011 et après la sortie, cette série a réussi à devenir populaire non seulement aux États-Unis mais aussi dans de nombreux pays différents. Actuellement, cette série en est à sa 11e saison et les gens l’adorent toujours.

Il s’agit d’une série d’anthologies d’épisodes autonomes plongeant dans les mythes, les légendes et les traditions d’horreur. Actuellement, la onzième saison de cette émission est en cours, donc ses fans en sont ravis. Ils se sont tous interrogés sur la date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC. Eh bien, la bonne nouvelle pour vous, c’est que la date de sortie de ce prochain épisode a été révélée, et vous n’aurez pas à attendre longtemps.

Date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC

Donc, enfin, nous allons dire ici la date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC. Le nom de l’épisode 5 est « Bad Fortune » et sa sortie est prévue pour le 2 novembre 2022. Si vous souhaitez savoir ce qui va se passer ensuite dans le prochain épisode, vous devrez attendre la date indiquée. Nous vous suggérons juste de marquer cette date.

Où diffuser AHS NYC?

Si vous voulez vraiment regarder cette série, vous pouvez la regarder sur FX et c’est le réseau officiel de cette série. Vous pouvez également diffuser cette émission sur de nombreuses plateformes de diffusion en ligne comme Hulu, Vudu et Prime Video. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez diffuser cet épisode ici.

Spoilers

Voici les spoilers du prochain épisode 5.

Hannah reçoit des nouvelles inquiétantes tandis que Patrick subit une perte; le résident le plus dangereux de la ville révèle ses véritables motivations.

Liste des épisodes

Maintenant, nous allons partager ici la liste des épisodes de la saison en cours.

Quelque chose arrive

Merci pour votre service

Signaux de fumée

Coupure électrique

Mauvaise fortune

Le corps

La sentinelle

Île du feu

Liste des acteurs

Maintenant, ci-dessous, nous allons fournir la liste des acteurs de cette série.

Russell Tovey dans le rôle de Patrick Read

Joe Mantello comme Gino Barelli

Billie Lourd dans le rôle du Dr Hannah Wells

Denis O’Hare comme Henry Grant

Charlie Carver comme Adam Carpenter

Leslie Grossman dans le rôle de Barbara Read

Sandra Bernhard comme Fran

Isaac Powell comme Théo Graves

Zachary Quinto comme Sam

Patti LuPone comme Kathy Pizzaz

Kal Penn comme Mac Marzara

Rebecca Dayan comme Alana

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC dans diverses régions, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de l’épisode 5 d’AHS NYC, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

