Agression sexuelle de Shia LaBeouf: Détails sur le procès de FKA Twigs contre lui

La chanteuse FKA Twigs poursuit l’ancienne star de Disney Shia LaBeouf pour violence sexuelle, agression et lui infligeant une détresse émotionnelle, selon un nouveau procès.

Twigs, de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett, a rencontré LaBeouf sur le tournage de Honeyboy après avoir été jeté dans le film principalement autobiographique sur la vie de LaBeouf.

Le couple est sorti pendant un peu moins d’un an et Barnett allègue que pendant cette période, LaBeouf l’a maltraitée de plusieurs manières et l’a isolée de ses amis, de sa famille et de son cercle de travail.

Le procès pour agression sexuelle de Shia LaBeouf – ce qu’il faut savoir:

Voici tout ce qu’il faut savoir sur les affirmations de Barnett au sujet de la relation abusive qu’elle entretenait avec LaBeouf.

FKA Twigs allègue que Shia LaBeouf l’a maltraitée mentalement, émotionnellement et physiquement tout au long de leur relation.

Elle est entrée dans les détails sur un événement qui s’est produit juste après la Saint-Valentin en 2019, alléguant que LaBeouf «faisait rage» au volant en refoulant le couple d’un week-end dans le désert.

Alors qu’il conduisait imprudemment, il aurait enlevé sa ceinture de sécurité et menacé de faire s’écraser la voiture si Twigs ne professait pas son amour pour lui.

Il s’est garé dans une station-service, elle a attrapé ses sacs dans la voiture, puis il l’aurait jetée contre la voiture en lui criant au visage. FKA Twigs dit qu’il y avait des gens à la station-service qui ne sont pas intervenus pour aider et craignaient que si elle racontait son histoire, personne ne la croirait.

«Je me suis juste dit que personne ne me croira jamais», a-t-elle déclaré dans une interview. «Je ne suis pas conventionnel. Et je suis une personne de couleur qui est une femme.

Il l’a ensuite forcée à remonter dans la voiture et s’est enfuie.

Le procès allègue également que LaBeouf a sciemment donné à FKA Twigs une MST.

En plus de cela, Twigs allègue que LaBeouf «la serrait ou la saisirait au point de la meurtrir», et dit LaBeouf a gardé une arme à feu chargée sur le côté de son lit.

Elle dit qu’elle avait peur de se lever et d’utiliser la salle de bain au milieu de la nuit, craignant que LaBeouf la prenne pour un intrus et lui tire dessus.

FKA Twigs dit que Shia LaBeouf l’a isolée de ses amis, de sa famille et de son entourage.

Elle dépeint une image du début de leur relation comme idyllique et dit que LaBeouf la comblerait d’amour et d’affection. Peu à peu, il est devenu de plus en plus violent et Twigs dit ne pas avoir réalisé à quel point elle était devenue brisée.

«Pendant tout le temps que j’ai passé avec lui, j’aurais pu m’acheter un billet d’avion d’affaires pour retourner à ma maison de quatre étages à Hackney [London], » elle a dit. «Il m’a amené si bas, en dessous de moi-même, que l’idée de le quitter et de devoir me remettre en état me semblait impossible.

Son manager de longue date, Michael Stirton, a déclaré que le changement dans la personnalité et le comportement de Twigs pendant qu’elle était avec LaBeouf était évident.

«Twigs est toujours le moteur de sa carrière – toujours une longueur d’avance sur tout le monde», a-t-il déclaré.

«C’était un changement extrême dans sa personnalité et son caractère», a-t-il ajouté.

Shia LaBeouf a répondu aux réclamations par e-mail.

Et il ne les a pas nié:

«Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit ce que mon comportement les a fait ressentir. Je n’ai aucune excuse pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J’ai été violent envers moi-même et tout le monde autour de moi pendant des années. J’ai l’habitude de blesser les personnes les plus proches de moi. J’ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j’ai blessés. Je ne peux vraiment rien dire d’autre. »

Dans un autre courriel, il a écrit qu’il était «un membre sobre d’un programme en 12 étapes» et a dit qu’il était en thérapie.

«Je ne suis pas guéri de mon TSPT et de mon alcoolisme», a-t-il écrit, «mais je suis déterminé à faire ce que je dois faire pour guérir, et je regretterai à jamais les personnes que j’ai pu blesser en cours de route.»

FKA Twigs espère que partager son histoire aidera les autres.

«Ce que j’ai vécu avec Shia était la pire chose que j’aie jamais vécue de toute ma vie», a-t-elle déclaré. «Je ne pense pas que les gens penseraient jamais que cela m’arriverait. Mais je pense que c’est le problème. Cela peut arriver à n’importe qui.

Twigs prévoit également de faire don d’une partie importante de l’argent du procès à des organismes de bienfaisance pour la violence domestique.

Les abus sexuels sur les adultes sont courants.

RAINN rapporte que toutes les 73 secondes, un Américain est victime de violences sexuelles. Comme pour les enfants, les femmes sont beaucoup plus susceptibles d’être maltraitées et agressées, et 90% des victimes qui sont des adultes sont des femmes. Cela est particulièrement répandu chez les femmes qui sont également des étudiantes, ce qui rend leur risque trois fois plus élevé.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul.

La National Domestic Violence Hotline rapporte qu’environ 24 personnes par minute sont victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis Plus de 12 millions de femmes et d’hommes au cours de l’année souffrent de violences et d’abus domestiques .

La violence conjugale peut arriver à n’importe qui et ne reflète pas qui vous êtes.

La hotline nationale contre la violence domestique définit la violence domestique, la violence domestique ou la violence relationnelle comme un «modèle de comportement utilisé par un partenaire pour maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne dans une relation intime». Toute personne de toute race, âge, orientation sexuelle, religion ou sexe peut souffrir de violence domestique. Selon NDVH, près de 3 femmes sur 10 et 1 homme sur 10 aux États-Unis ont été victimes de viol, de violence physique et / ou de harcèlement criminel par un partenaire.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de maltraitance ou de violence domestique, il existe des ressources pour obtenir de l’aide.

Il existe des moyens de demander de l’aide de la manière la plus sûre possible. Pour plus d’informations, des ressources, des conseils juridiques et des liens pertinents, visitez la hotline nationale contre la violence domestique. Pour toute personne aux prises avec la violence conjugale, appelez la hotline nationale contre la violence domestique au 1-800-799-SAFE (7233). Si vous ne pouvez pas parler en toute sécurité, envoyez LOVEIS au 1-866-331-9474 ou connectez-vous à thehotline.org.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.