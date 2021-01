Agitation autour des commandes PS5: Saturne est averti par le centre de consommation de Saxe

Un énorme gâchis qui débutera en septembre 2020 autour de la commande et de la livraison du PS5 commencé. Des milliers de personnes qui ont commandé la nouvelle console Sony attendent toujours leur copie.

Apparemment, de nombreux détaillants en ligne ont offert beaucoup plus de contingents que ce qui était disponible dans leurs entrepôts au cours des quatre vagues de vente qui ont eu lieu jusqu’à présent pour la PlayStation 5. Ceux qui ont commandé les consoles il y a des semaines et, dans de nombreux cas, ont même payé directement le montant total de l’achat, sont naturellement assez en colère maintenant.

Le centre de consommation Saxony cible Saturn.de

Maintenant même le Centre de conseil aux consommateurs Saxe accro au sujet et a averti la chaîne de vente au détail Saturn. Surtout, le processus de pré-commandes et les acomptes déjà effectués sont critiqués.

« Un regard sur les termes et conditions de saturn.de révèle qu’aucun contrat ne serait conclu avec le paiement « , précise Sten Wagner, juriste de l’association des consommateurs de Saxe. « Saturn.de ne souhaite voir un contrat conclu ici que lorsque les marchandises ont été expédiées ou qu’une confirmation d’expédition est reçue », alors Wagner continue.

Il est vrai que les conditions générales de Saturn prévoient que les sommes déjà payées seront restituées au client en cas de non-livraison. Cependant, la durée maximale n’est pas réglementée. Après tout, de nombreux clients attendent leur livraison payante depuis trois mois. Il n’est que trop compréhensible que les clients soient maintenant agacés par la mauvaise politique de communication de Saturn, le processus de commande extensible et le temps d’attente continu.

Le centre de conseil aux consommateurs écrit dans sa déclaration: « Cette façon de traiter avec les clients est non seulement hostile, mais aussi, de l’avis du centre de conseil aux consommateurs, non transparente et inefficace.«

Enfin, après une demande de paiement de Saturn, dans laquelle l’expédition de la marchandise est annoncée dès réception du paiement, le client peut supposer qu’un contrat a été conclu.

«Parce que du point de vue du client, payer le prix d’achat n’a de sens que si un contrat de vente a déjà été conclu qui est la base de son paiement – généralement aucun client ne veut payer d’argent, c’est-à-dire remplir sa propre obligation de prestation sans avoir droit à la contrepartie « , donc la protection des consommateurs de la Saxe.

Un aperçu de la confusion entourant la commande PS5 de Saturne

Quelques semaines avant la sortie officielle le 19 novembre 2020, Saturn a informé ses clients que la livraison de la PS5 retard pourrait. Pour de nombreux pré-commandes, c’était la dernière information qu’ils recevaient de la chaîne de distribution depuis longtemps.

Enfin, avant Noël, il a été dit qu’il n’y aurait plus de livraisons cette année. Lorsque la PS5 peut être livrée, Saturne reste ouverte dans l’e-mail. Les clients n’avaient le choix que de passer leur commande annuler définitivement et le Pour récupérer de l’argent ou un Crédit PlayStation Plus à titre de compensation accepter. Étant donné que la disponibilité à ce stade et aussi maintenant, en 2021, semble toujours extrêmement médiocre, des milliers de clients Saturn attendent toujours leur PS5.

Si vous êtes toujours en attente de livraison de votre PS5 ou si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez demander conseil aux experts du centre de conseil aux consommateurs par téléphone ou par e-mail. Les premières informations sur la conclusion d’un contrat, y compris un exemple de lettre de rétractation, sont disponibles à l’adresse Site Internet du défenseur des consommateurs saxon.