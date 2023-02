« Aggretsuko » aura-t-il une saison 6 sur Netflix ?

La cinquième saison de « Aggretsuko », Série animée Netflix Basé sur le personnage éponyme créé par Yeti pour la société Sanrio, il n’est sorti que le 16 février 2023, mais les fans de la fiction réalisée et écrite par Rarecho réclament déjà un sixième opus.

Dans les premiers épisodes, le panda roux Retsuko travaille son cul dans un travail ingrat et frustrant. Pour soulager tout ce stress accumulé, il chante du death metal au karaoké en quittant le bureau. Dans la deuxième saison, la protagoniste continue de se décharger lors de ses visites au karaoké, et c’est parce que, entre sa mère curieuse et la nouvelle signature désastreuse au travail, elle a plein de raisons.

Alors que dans le troisième épisode, Retsuko a des démangeaisons parce qu’elle doit faire des heures supplémentaires en travaillant avec un groupe de musique pour rembourser ses dettes, et dans le quatrième, elle frappe une note pour empêcher Haida de faire la plus grosse erreur de sa vie lorsque le nouveau et un président d’entreprise rusé pousse les choses à la limite au bureau.

Dans la cinquième saison de « Aggretsuko”, Retsuko fait face à son plus grand défi à ce jour lorsqu’elle se retrouve entraînée dans le monde de la politique. Ensuite, Y aura-t-il un sixième versement du Série animée Netflix?

« AGGRETSUKO », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

La réponse courte est non. Lors de l’événement Tudum de Netflix en 2022, il a été annoncé que la cinquième saison serait la dernière de la fiction.n qui a débuté en avril 2016 suite à l’histoire d’un personnage apparu pour la première fois dans une série de courts métrages d’animation de la société Fanworks.

Bien que les créateurs et producteurs de «Aggretsuko» n’ont pas révélé les raisons de l’arrêt de la fiction après cinq saisons, mais ils ont donné une fin en beauté à l’histoire du panda roux de 25 ans qui travaille au service comptabilité de l’entreprise de ses rêves.

À la fin de la cinquième et dernière saison, Retsuko se sent submergée par la pression, mais après une brève conversation avec Ton, elle prend le micro et s’adresse à ses électeurs potentiels. Bien qu’il ait le soutien de nombreux électeurs, son rival Jiro réussit également sa campagne.

Après une attaque qui a presque tué Haida, le protagoniste de « Aggretsuko » décide de démissionner des élections de la Chambre des représentantsmais son petit ami la motive à continuer.

Malgré un grand soutien d’amis et d’étrangers, Retsuko perd contre le frère de Haida. Mais la défaite n’affecte pas leur vie et ils décident de suivre leur propre chemin.