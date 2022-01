Agents 355 : le meilleur et le pire du film avec Jessica Chastain

in

Films de diamant

Ce jeudi un nouveau film d’action est sorti par Diamond Films. Les détails d’une histoire désireuse de devenir une saga.

©IMDBLa production a été dirigée par Simon Kinberg.

Il n’y a pratiquement pas de films qui se pensent comme autonomes et non sous la forme d’une saga. Presque toutes les histoires qui atteignent le grand écran obligent les téléspectateurs à rester jusqu’à la fin du générique pour voir si, comme dans le cas des productions du Univers cinématographique Marvel (MCU), on verra une séquence qui anticipe la continuité de la saga. Films de diamant Ce jeudi apportera une nouvelle histoire d’action avec le désir de continuer en tant que franchise.

Agents 355 est en vedette Jessica Chastain et raconte l’histoire d’un groupe d’espionnes avec de grandes compétences à la fois pour la planification et l’action de missions dangereuses dont le monde dépend. A cette occasion, presque comme si d’une histoire de James Bond en question, l’accent est mis sur une puce capable de contrôler tout ce qui est connecté au réseau. Entre les mains de criminels, cela peut provoquer de terribles attaques telles que la chute même d’avions.

Malgré le divertissement que l’on peut trouver dans ce nouveau film de Films de diamant, la réalité est que c’est un film avec peu d’idées et des exécutions quelque peu maladroites. Il semble qu’à l’époque de la réalisation de ce film, les cinéastes aient été plus soucieux de surprendre le spectateur par leurs rebondissements dramatiques que d’en construire un crédible qui permette, d’abord, de comprendre les règles de ce monde, puis de sympathiser avec l’un des les protagonistes.

Pas même un casting de luxe comme celui composé de personnalités comme celles de Jessica Chastain, Lupita Nyong’o, Penelope Cruz, Diane Krugger et Sebastian Stan il suffit de soutenir cette histoire qui se perd dans ses allées et venues, et qu’au moment où elle atteint son point final, peu importe ce qui s’est passé ou pourrait se passer avec cette puce électronique dangereuse. Nous devrons voir s’il y a de meilleures idées pour la suite évidente qu’ils ont en tête, car ils ont le potentiel d’agir. Ils ont juste besoin de trouver leur chemin.

Ce qu’ils disent sur Rotten Tomatoes à propos de ce film

La principale page de critiques au monde n’a eu aucune pitié pour Agents 355. Dans Tomates pourries le film a atteint à peine 25% d’approbation, avec des opinions comme celles de Becca James (Lectrice de Chicago) qui parlait d’un « approche simpliste » Oui « dialogues maladroits », tandis que Kimbeley Jones (Chronique d’Austin) l’a marquée comme « médiocre ». Peter Canavese (Celluloid Dreams) assuré que « manque de rythme » Oui Frank Wilkins (Reel Reviews) parle de « défauts de logique ».

