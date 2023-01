Agent Elvis: la prochaine série animée sur Netflix obtient une affiche digne d’un roi

Le légendaire roi du rock and roll est sur le point d’échanger sa cape de scène contre une cape de super-héros. Sony Pictures Animation a publié un article sur leur compte Twitter officielannonçant une nouvelle émission animée pour adultes avec Netflix appelée à juste titre AgentElvis, ainsi qu’une affiche colorée pour commémorer l’occasion. La série s’intitulait auparavant Agent Roi quand il a été annoncé pour la première fois.





Juste à temps pour l’anniversaire du roi, l’annonce fait suite à l’immense succès et à la splendeur du film biopic Elvis (2022), qui mettait en vedette Austin Butler avec Tom Hanks. L’émission, qui s’intitulait auparavant Agent Roi avant d’être changé en AgentElvis, doit être une série épisodique animée mettant en vedette Elvis comme lui-même, mais avec une touche amusante. C’est-à-dire qu’il est secrètement recruté par la CIA en tant qu’espion pour aider le gouvernement à lutter contre le crime et toutes sortes de maux qui menacent le pays, tout en continuant à donner des spectacles à guichets fermés en tant que roi du rock and roll – au maximum. assiette.

Le spectacle a été créé par l’ex-femme d’Elvis Priscilla Presley et le rockeur de Jersey John Eddie, qui avaient secrètement le projet en préparation depuis des années. La série sera réalisée par Sony Animation, avec Archer l’écrivain Mike Arnold en tant que showrunner. L’ancien associé d’Elvis Presley, Jerry Schilling, servira également de consultant pour la série, Fletcher Moules sera le réalisateur superviseur et John Varvatos sera le créateur de costumes pour Elvis animé.

Une collaboration passionnée depuis longtemps dans les travaux, le produit final semble évidemment poli et attrayant, surtout avec tout le battage médiatique d’Elvis dans l’air ces derniers temps. Elvis apparaît de manière vibrante sur l’affiche officielle, avec ses lunettes de soleil dorées emblématiques et une arme de poing dorée, sans aucun doute pour sa nouvelle profession. Le style d’animation est coloré et saisissant, bien adapté à son étoile principale. Priscilla Presley a déclaré à propos du nouveau projet passionnant dans une précédente interview avec Variety :

« Depuis qu’Elvis était un jeune garçon, il a toujours rêvé d’être le super-héros combattant le crime et sauvant le monde ! L’agent King lui permet de faire exactement cela… Mon co-créateur John Eddie et moi sommes ravis de travailler avec Netflix et Sony Animation sur ce projet incroyable et d’avoir la chance de montrer au monde un Elvis qu’ils n’ont jamais vu auparavant. ”

L’affiche indique que la série est « Coming Soon », ce qui signifie qu’une date de sortie est encore à déterminer.





L’étincelle d’Elvis revient avec une fanfaronnade à l’ère des biopics à succès

Alors que le fandom entourant Elvis Presley n’a jamais vraiment disparu de la culture américaine, le récent biopic à succès Elvis l’a vu revenir sur scène et sur grand écran entre les mains exceptionnellement talentueuses du jeune Austin Butler. L’acteur a consacré trois années rigoureuses de préparation et d’artisanat isolés au rôle qui avait un poids énorme, et cela a incroyablement bien porté ses fruits. Il est devenu le deuxième biopic le plus rentable de tous les temps derrière Bohemian Rhapsody, et a valu à Butler plusieurs nominations et victoires jusqu’à présent. L’attrait magnétique des biopics dramatiques a remonté ces dernières années, avec des films représentant diverses figures intemporelles, dont Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe dans le biopic controversé Blond (2022), Kristen Stewart dans le rôle de la princesse Diana dans Spencer (2021), Rami Malek dans le rôle de Freddie Mercury dans Rhapsodie bohémienne (2018) et Renee Zellweger dans le rôle de Judy Garland dans Judy (2019), pour n’en nommer que quelques-uns.

Le mélange irrésistible de réalité et de fiction derrière le visage d’une figure populaire et souvent tragique a attiré le public dans les théâtres à maintes reprises. Avec de tels progrès dans les effets spéciaux (comme le vieillissement) et une source infinie de célébrités, il y a sans aucun doute d’innombrables présentations pour de plus en plus de projets représentant toutes ces figures mémorables, pour ré-imaginer et revivre des moments marquants de l’histoire comme si vous êtes juste là au milieu d’eux. Il ne fait aucun doute qu’Elvis ne sera pas du tout proche du dernier biopic à grande échelle que nous verrons arriver en salles.