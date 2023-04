Agendas : la nouvelle série Star+ avec Celeste Cid

in

ÉTOILE+

Avec la mise en scène de Daniel Barone et la production de Bárbara Diez, vient une nouvelle fiction argentine sur l’organisation d’événements. Découvrez le synopsis, les aperçus, la date de sortie, le casting et plus encore !

©Étoile+Les planificateurs, avec Celeste Cid.

Un nouveau comédie dramatique est sur le point d’atteindre Étoile+. Il s’agit de Planificateursune fiction mettant en vedette Céleste Cid qui aura son lancement sur la plateforme de streaming et qui présentera un casting plein de chiffres sous la direction de Daniel Baron et la production exécutive du célèbre organisateur d’événements argentin Barbara Diez. C’est tout ce que l’on sait pour l’instant !

+ De quoi parle Planners avec Celeste Cid dans Star+

Céleste Cid elle se met à la place de Malena Carregal, une femme qui divorce de Marcos Gutiérrez et qui ose relever un défi de taille en quittant son emploi dans l’agence bien connue de son ex-mari pour l’organisation d’événements d’entreprise. « Grâce aux encouragements de Cali, une amie énergique du passé qui revient dans sa vie, elle se lance dans une nouvelle voie professionnelle, réalisant le projet dont elle a toujours rêvé : créer sa propre agence pour organiser des événements sociaux.», explique le synopsis officiel.

Le teaser de Star+ déclare : «Avec Cali comme partenaire et l’incorporation d’un assainisseur d’air renommé à l’équipe de direction, Malena utilisera toutes ses connaissances et son expertise pour construire son agence, la faire décoller et faire face à tous les défis et conflits qui surviennent lors de l’organisation d’une fête inoubliable.”.

+ Quand les planificateurs avec Celeste Cid sont-ils diffusés sur Star +

Planificateurs le prochain viendra le 5 mai à Star+ en Amérique latine et aux services de streaming de Disney globalement. La plateforme lancera son neuf épisodes de 45 minutes et sera chargé de parcourir des thèmes tels que l’insertion dans le monde des affaires, la réalisation de nouveaux projets, le travail d’équipe et le grand dévouement qui cachent les fêtes parfaites.

+ Le casting de Planners avec Celeste Cid sur Star+

Outre le travail de Celeste Cid dans le rôle de Malena Carregal, Planificateurs présentera des performances de Gonzalo Valenzuela comme Marcos Gutiérrez, Leticia Siciliani comme Cali et Guillermo Pfening comme assainisseur d’air. La série, qui a showrunner pour Pablo Bossi, a été écrit par Mariana Wainstein, María Zanetti et Luz Márquez. De même, le casting est complété par les performances de Matías Recalt dans Javier Gutiérrez, Marcos Montes dans Ray, Claudio Da Passano dans Lito Carregal et Luz Palazón dans Verónica.

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Star+ pour pouvoir profiter gratuitement des meilleurs sports et divertissements que Star+ a lancés et continuera de lancer exclusivement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?