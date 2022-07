Age of Water a inondé gratuitement le jeu de survie en monde ouvert

Tous les joueurs ont une merveilleuse opportunité d’accéder gratuitement à un nouveau jeu appelé Âge de l’eaudans lequel vous devez survivre dans un monde inondé.

Gaijin inCubator et Three Whales ont annoncé un test bêta fermé pour Age of Water, à partir de cet été. Il est à noter que n’importe qui peut postuler pour participer au test du jeu de survie post-apocalyptique.

Pour ce faire, vous devez vous rendre sur le site officiel du jeu Age of Water et remplir un questionnaire. Cependant, les développeurs préviennent que le nombre de places pour participer au bêta-test est limité.

Les joueurs qui se qualifient pour le test Age of Water recevront un e-mail avec un lien pour télécharger le jeu, ainsi que d’autres informations importantes.

Age of Water se déroule dans un monde post-apocalyptique complètement submergé. Toutes les villes ont été inondées et les gens ont donc dû s’adapter aux nouvelles conditions.

Certains ont commencé à vivre sur les bâtiments les plus hauts, d’autres se sont installés au sommet d’objets naturels, et encore, les gens ont commencé à construire des villages flottants.

À l’ère de l’eau, les joueurs peuvent voyager librement dans le monde ouvert à bord de navires, de bateaux et d’autres véhicules aquatiques. Vous pouvez recruter de nouveaux membres d’équipage pour votre navire,

améliorez votre propre équipement et vos armes, accomplissez diverses quêtes et participez à des batailles et à d’autres activités. Dans Age of Water, vous pouvez même justifier votre propre base navale, qui deviendra un havre de paix.

De plus, en parcourant le monde, les joueurs rencontreront plus d’une fois des pirates des mers, avec lesquels ils devront se battre et,

Age of Water arrive sur PC, mais il n’a pas encore de date de sortie. À l’heure actuelle, tout le monde peut laisser une demande sur le site officiel pour participer au test bêta.

Le jeu consiste à explorer le monde sous-marin et sous-marin.