‘Age of Empires IV’: tout ce que l’on sait jusqu’à présent sur le nouveau jeu de stratégie de Microsoft

15 ans se sont écoulés depuis la sortie du dernier opus de «Age of Empires» (si nous supprimons la «Definitive Edition» et les remasters, bien sûr). «Age of Empires III» est sorti en octobre 2005, et à ce jour, la franchise n’a pas encore rencontré de successeur, ou du moins pas tout à fait. Nous attendons depuis 2017 l’arrivée de ‘Age of Empires IV‘, une nouvelle édition qui n’a pas encore de date de sortie officielle. C’est tout ce que nous savons du jeu jusqu’à présent.





Ce que nous savons sur ‘Age of Empires IV’ aujourd’hui

Tout d’abord: il est en développement. En fait, on le sait depuis le 21 août 2017. Microsoft annonçait à l’époque que le titre était dans le four et que l’étude en charge de son développement n’était, ni plus ni moins, que Divertissement Relic, que nous connaissons grâce à des jeux comme «Homeworld», «Company of Heroes» et «Warhammer 40K: Dawn of War». Rien d’autre n’a été dit, seulement que le projet était en cours.

Après deux ans de silence, la Xbox occasionnelle dans laquelle le jeu n’a pas fait d’apparition et à propos de l’E3 2018/9 sans une trace de “ Age of Empires ”, Microsoft a promis que le nouveau RTS serait l’un des grands protagonistes de X019, et c’était le cas. La société a finalement montré la première vidéo de «Age of Empires IV», qui est celle que nous avons juste en dessous de cette ligne.

Que pouvons-nous voir dans la vidéo? Pour l’instant, images pré-alpha, c’est-à-dire d’une version très lointaine de la finale. Cela signifie que tout ce que nous voyons est susceptible d’être amélioré et rétrogradé, bien que nous le sachions lorsque le jeu sera lancé. Cela dit, les graphiques présentés dans la vidéo sont bien mieux que les éditions précédentes, avec un niveau de détail beaucoup plus exquis dans les bâtiments et les troupes, ainsi que des éléments plus mobiles. Il semble également qu’il y ait destruction, comme on peut le voir à la minute 0:54 lorsque le mur est brisé.

Concernant les factions, ce que nous voyons dans la vidéo ne nous donne pas beaucoup d’indices. Nous savons qu’ils sont anglais et mongols et qu’ils auront différentes manières de se battre, mais rien d’autre. Il est difficile de discerner à partir de la vidéo si le jeu nous mènera à un moment précis, mais en s’en tenant à ce que nous savons de la saga et de sa trajectoire, le plus normal serait qu’il y ait un large gamme de fonctionnalités. Selon Adam Isgreen, le directeur créatif du jeu, le jeu se déroulera «un peu plus tôt qu’on ne le pense» et «le début de la Renaissance».

Quoi qu’il en soit, les images pré-alpha nous permettent de voir une section graphique beaucoup plus exquise, même s’il reste à voir à quoi ressemble le HUD. Et en parlant de voir, il faut aussi parler d’écoute, et c’est Mikolai Stroinski sera en charge de créer la bande originale du jeu. Pour ceux qui ne savent pas qui est Stroinski, il a été le compositeur de la bande originale de ‘The Witcher 3’

Dans une interview avec Games Radar, Isgreen a souligné que le studio n’allait pas trop compliquer la vie avec le jeu, dans le sens de le rendre aussi complexe que certains RTS actuels. Selon ses propres mots, “avec” Age of Empires 4 “, il était important pour nous de se dire” d’accord, comment pouvons-nous nous en sortir? ” Nous ne voulons pas prendre toute la complexité que nous voyons dans les jeux RTS de nos jours “.

Cependant, Isgreen a reconnu dans cette même interview que «AoE IV» est un «nouveau départ» et qu’ils veulent «moderniser la série» en faisant «les choses différemment». Ce que les choses? Cela n’allait pas beaucoup plus loin, mais disait que il y aurait des nouvelles dans la campagne: “Je peux dire que nous apporterons l’histoire d’une manière amusante et excitante aux gens. La façon dont nous l’avons inventée pour Age of Empires 4 est ‘des histoires humanisées’. C’est drôle comment le discours d’Isgreen mêle l’idée de faire de nouvelles choses à rester fidèle à l’essence de «Age of Empires».

Quant à la monétisation du jeu, Isgreen lui-même a expliqué à PCGamesN qu’il n’y aura pas de microtransactions, un système devenu très populaire ces dernières années. Au lieu de cela, le studio explore les DLC et les extensions, quelque chose de similaire à ce que nous avons trouvé dans «Civilization VI», par exemple. Il est à noter que, selon le support susmentionné, «AoE IV» peut acheter séparément ou jouer gratuitement si nous sommes abonnés au Game Pass.

De ceci nous extrayons que le jeu arrivera au moins sur PC. Le PC est la plateforme préférée pour les jeux de stratégie en raison de la présence par défaut de la souris et du clavier. Shannon Loftis et Adam Isgreen ont confirmé à Stevivor que leur objectif principal est de faire fonctionner le jeu sur PC, puis d’étudier d’autres moyens. En bref, le jeu arrivera en toute sécurité sur PC et d’autres plates-formes seront vues.

C’est tout ce que l’on sait à ce jour. Pour le moment nous n’avons même pas de dates de sortie, ni prix indicatifs, ni information quant à savoir s’il y aura plusieurs éditions. Vous devrez attendre que le jeu soit officiellement lancé.