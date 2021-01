« Age Of Empires IV » est désormais jouable, nécessite plus de travail

Cela fait un moment que les fans n’ont pas entendu parler de «Age of Empires IV», mais le directeur du studio de « World’s Edge », Shannon Loftis, a enfin partagé davantage sur la progression du jeu.

Cela pourrait aussi vous intéresser. « Lost », « 24 » et plus arriveront à Disney + le mois prochain

Dans une nouvelle mise à jour de fin d’année sur la franchise « Age of Empires », Loftis et World’s Edge, qui supervise les studios qui travaillent sur les titres « AOE », a révélé que le développeur Relic Entertainment a déjà créé une version jouable de « Age of Empires IV », bien qu’avec des bugs.

Loft a ajouté que l’étude est « Faire de grands progrès » dans le prochain jeu de stratégie en temps réel, ajoutant que l’équipe est « Joue littéralement à ce jeu tous les jours. »

« Développer RTS est amusant – il faut du temps pour construire les systèmes séparés, puis il faut du temps pour qu’ils se réunissent », a-t-il poursuivi. « Mais quand ils le font, tout à coup vous avez un jeu, un jeu qui a besoin d’être débogué, équilibré et peaufiné, mais le cœur du jeu que vous savez que vous allez expédier. »

Vous pourriez aussi être intéressé par: Steven Yeun: « Servir un récit plus large » dans « TWD »

Loftis a noté que le développeur a déplacé son développement du «bureau à la maison» à la lumière de la pandémie COVID-19 en cours, et a «Nous avons modifié nos processus pour faciliter la productivité» afin d’assurer la continuité du développement.

« Age of Empires IV » a été initialement annoncé par Relic Entertainment en 2017, mais l’étude a gardé le silence sur les progrès du jeu depuis lors.