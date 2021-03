Age of Empires 4: Microsoft prévoit un événement pour le jeu de stratégie en avril

Pendant longtemps, le jeu de stratégie est resté silencieux Age of Empires 4. Mais avec une courte vidéo teaser, Microsoft a annoncé un événement dans lequel le titre est au centre des préoccupations.

Le nouvel Age of Empires 4 sera bientôt correctement montré

L’événement a lieu le 10 avril à 18 h au lieu de. Il faut en dire plus sur « Age of Empires 4 ». Nous voyons le gameplay et les civilisations que vous pouvez envoyer à la guerre sont également un sujet important. Nous en apprenons également plus sur la campagne. Nous sommes donc parfaitement informés sur le jeu de stratégie. Nous pouvons également découvrir que date de sortie officielle et si « Age of Empires 4 » à côté du PC pour le Xbox One et Xbox Series X / S apparaît.

Microsoft a expliqué, cependant, que non seulement la nouvelle partie de la série est le sujet du livestream. Cela devrait être le même Actualités Age of Empires 2: Definitive Edition et «Age of Empires 3: Definitive Edition» donner. Peut-être que de nouveaux DLC seront annoncés. En général, l’événement tourne autour de la communauté Age of Empires.

Le teaser qui a été publié pour l’annonce montre quelques scènes de la quatrième partie de la série de stratégie. Y compris des batailles entre armées, un siège ainsi qu’une grande ville et de beaux paysages colorés. Les graphismes sont très cohérents, sinon vraiment explosifs. Microsoft s’appuie apparemment à nouveau sur une look de bande dessinée au lieu de réalisme. Similaire à ce qui était également le cas avec la troisième partie. Les graphismes sont encore plus colorés que dans la dernière vidéo et les captures d’écran publiées jusqu’à présent.

Il faut maintenant attendre le 10 avril avant de pouvoir enfin en savoir plus sur « Age of Empires 4 » et toute la série. Surtout sur une date de sortie et des informations sur un Version de la console la communauté serait très heureuse.