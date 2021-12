Age of Empires 4: Big Winter Update modifie la minicarte, l’équilibrage et plus encore

L’Âge des Empires 4 obtient la première très grosse mise à jour manquée. La mise à jour d’hiver aka Mise à jour 8324 introduit de nombreux petits et grands changements. Par exemple, l’équilibrage est en train d’être revu pour que les navires français résistent moins, que les chasseurs sous-marins soient meilleurs et que les Mongols soient aussi plus forts, tandis que le Sultanat de Delhi a été affaibli.

Age of Empires 4: Winter Update apporte de nombreuses innovations importantes

L’énorme mise à jour d’hiver 8324 est ici : Relic Entertainment et Microsoft Game Studios manquent Age of Empires 4 première mise à jour majeure prévue par beaucoup Patchs et mises à jour qui devraient encore nous parvenir. Vous trouverez ici la feuille de route du jeu de stratégie en temps réel, qui montre ce que nous devons faire au cours des six prochains mois.

Qu’y a-t-il dedans : Beaucoup de petits Corrections de bugs et ajustements majeurs ainsi que des changements et des améliorations. Ceux-ci s’étendent de la Mini-carte à propos de Équilibrage et Améliorations de la qualité de vie Jusqu’à ATH et le pilotage. Après une mission ratée en solo, vous pouvez désormais, par exemple, simplement charger directement une partie sauvegardée.

La minicarte a été améliorée : La minicarte a été remaniée et devrait maintenant être beaucoup plus facile à lire. Cela signifie que les symboles sont tous un peu plus petits et qu’il y a aussi plus de différences de couleur, par exemple.

La minicarte a été remaniée et devrait maintenant être beaucoup plus facile à lire. Cela signifie que les symboles sont tous un peu plus petits et qu’il y a aussi plus de différences de couleur, par exemple. Afficher les scores des joueurs : Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant afficher les scores. Pour ce faire, vous devez vous rendre à l’endroit approprié dans le menu UI et activer l’option, elle est désactivée par défaut.

Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant afficher les scores. Pour ce faire, vous devez vous rendre à l’endroit approprié dans le menu UI et activer l’option, elle est désactivée par défaut. Équilibrage: La plupart du tournage a été fait ici. Dans presque toutes les factions possibles, les unités individuelles ont été affaiblies, rendues plus fortes ou plus résistantes. Les lanciers, les Hulks français, les Mongols et le Sultanat de Delhi se démarquent peut-être le plus.

La plupart du tournage a été fait ici. Dans presque toutes les factions possibles, les unités individuelles ont été affaiblies, rendues plus fortes ou plus résistantes. Les lanciers, les Hulks français, les Mongols et le Sultanat de Delhi se démarquent peut-être le plus. Aperçu de la population ajusté : Vous pouvez désormais également afficher ici la surface habitable restante et utilisée.

Vous pouvez désormais également afficher ici la surface habitable restante et utilisée. Le bouton de la dynastie chinoise a été déplacé en bas à gauche.

a été déplacé en bas à gauche. Meilleure convivialité : Les arbres, les moutons, les reliques, les stocks de poissons et les animaux chassés devraient désormais être plus faciles à sélectionner avec la souris.

Les notes de mise à jour complètes avec toutes les corrections de bugs et les changements de la mise à jour 8324 peuvent être trouvés ici sur la page officielle d’Age of Empires 4.

Comment aimez-vous les ajustements et les innovations de la grande mise à jour hivernale pour « Age of Empires 4 » ? S’il vous plaît écrivez-nous dans les commentaires.