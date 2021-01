Age of Empires 4 avec mise à jour du développeur: « On se sent comme un Age of Empires »

Après ça Age of Empires 4 dans Annoncé en 2017 Depuis lors, le titre de stratégie en temps réel de World’s Edge and Relic est resté assez discret. Ici et là il y avait des informations comme ça Détails de la microtransactionqui ne doit pas être installé. Mais maintenant, il existe une mise à jour officielle du développeur qui indique l’état actuel de la production.

D’après la publication partagée sur le compte Twitter officiel d’Age of Empires, il semble que ce soit des informations plus détaillées sous peu donnera au jeu. L’attente pourrait donc bientôt être terminée.

L’avis a été donné en vertu d’un article de blog officiel divisé. Il s’agit d’un dossier d’information pour la fin de 2020.

Mise à jour des développeurs d’Age of Empires 4

Shannon Loftis, Responsable du studio à World’s Edge, partage quelques lignes sur la 4ème partie de la série « Age of Empires ». World’s Edge est responsable de la franchise AoE, tandis que Studio Relic s’occupe du développement. Il dit ici:

« Nous faisons de grands progrès avec Age of Empires IV. Je ne veux pas vous rendre curieux, mais nous jouons le jeu littéralement tous les jours – à Washington et à Vancouver. »

Ensuite, les développeurs continuent Ressentir et ils vous assurent déjà qu’il s’intègre parfaitement dans la série:

« Cela ressemble à un jeu Age of Empires. »

Il semble donc que le développement soit très loin Avancée est. Bien sûr, des dizaines de travaux doivent encore être effectués sur le « Polissage, débogage et équilibrage » être fait pour que le rôti RTS ait vraiment bon goût.

À ce stade, la mise à jour des développeurs se termine à nouveau, mis à part le fait que le passage au travail à domicile s’est très bien passé, c’est pourquoi le La production reste enfin sur la bonne voie.

En fin de compte, il n’y a pas de réelles innovations ou informations importantes à entendre qui pourraient affecter la sortie. Mais c’est agréable d’entendre que les développeurs semblent bien progresser. De plus, il est dans l’intérêt de tous les fans de jouer la prochaine grande entrée de la franchise AoE et bien sûr, il est important que cela ressemble vraiment à un Age of Empires. Nous sommes vraiment curieux.

Jusqu’à présent, il y a encore pas de date de publication Du jeu. Mais Age of Empires IV apparaît selon toute probabilité pour le PC.

