Agatha Raisin : Une série mystère avec une touche différente à laquelle vous devriez prêter attention

pas de spoilers

Acorn TV continue de parier sur un contenu original chargé de mystère et d’humour. Ashley Jensen joue dans Agatha Raisin et nous vous disons ce que voit la série qui lance sa quatrième saison.

© Gland TVAgatha Raisin dévoile sa saison 4

Dans l’industrie actuelle du streaming, les productions de différents genres abondent. Du drame à la comédie, l’utilisateur peut trouver une histoire idéale presque faite à son goût sur chacune des plateformes. Cependant, il faut dire que ces histoires qui mêlent humour et intrigue ne se retrouvent pas si souvent. Car si on parle de mystère, en général, ce type de contenu est plutôt associé à toutes les formes du thriller.

Aussi, Télé de gland fait la différence dans ce sens, puisque son catalogue possède une collection intéressante de séries similaires à ce style, dont certaines peuvent être Les Mystères de Madame Blanc, Reines du Mystère et le dernier que nous recommandons est agathe aux raisins secs.

La série tourne autour d’une spécialiste des relations publiques qui décide de quitter son emploi pour commencer à enquêter sur de mystérieux meurtres dans la ville anglaise où elle vit. Mais, bien sûr, elle ne le fait pas seule. Rassemblez un groupe d’amis qui seront prêts à l’aider à découvrir ce qui s’est passé dans chaque cas.

Créé par Chris Murray, Stewart Harcourt et Chris Niel Il est basé sur le roman homonyme de l’auteur écossais MC Beaton et a sorti son premier opus en 2014. Souvent, les adaptations de classiques littéraires ne sont généralement pas ce à quoi les fans s’attendent lorsqu’il s’agit de les voir au cinéma, mais ce n’est pas du tout le cas. agathe aux raisins secs. Chacune des expériences vécues par le protagoniste se nourrit, d’une certaine manière, de la brillante performance de Ashley Jensen. L’actrice britannique donne à son personnage une sympathie unique qui va de pair avec un peu d’ingéniosité, un goût unique pour la mode et une intelligence née.

Bien que l’émission entame maintenant sa quatrième saison, il faut dire que tout fan de ce genre peut être captivé dès le premier épisode, quel que soit l’ordre dans lequel il est regardé. agathe aux raisins secsbien sûr, se distingue par son gag humoristique, mais génère également ce sentiment typique de vouloir savoir ce qui s’est passé avec ces meurtres étranges.

Comment est Agatha Raisin saison 4 ?

La saison 4 est composée de six épisodes divisés en trois histoires de deux chapitres chacune. Cet épisode sera différent non seulement parce qu’il sera beaucoup plus amusant et ridicule, mais aussi parce qu’Agatha deviendra suspecte dans l’un des meurtres sur lesquels elle enquêtera elle-même plus tard. Mais pas seulement. Il tentera également de trouver le coupable d’une mort très étrange lors d’un festival de jam et d’effacer le nom de James dans une autre affaire controversée.

Les aventures de Agatha Raisin 4 ils sont à nouveau très chaleureux, dynamiques et accompagnés de belles performances. Le casting est à nouveau chargé de vieux visages familiers comme ceux de Mathieu Accueil, Lucy Liemann, Matt McCooey, Jodie Tyack, Jason Merrells et Marcia Warren. D’autre part, il ne faut pas manquer de mentionner que cette quatrième saison, en plus d’avoir ses six épisodes, a également lancé un spécial de Noël, qui est désormais disponible sur Télé de glandtout comme les trois saisons précédentes.

