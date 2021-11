Agatha : House of Harkness officiellement annoncée à Disney+ avec le retour de l’équipe WandaVision

Ce n’est un secret pour personne que Disney et Marvel Studios ont prévu de WandaVision‘s Agatha Harkness à leur ordre du jour pendant un certain temps, mais les annonces d’aujourd’hui Disney + Day ont vu la confirmation officielle que le méchant amusant de Kathryn Hahn reviendra dans sa propre série intitulée Agatha : Maison de Harkness. Il a été signalé pour la première fois le mois dernier qu’il y avait des plans pour la glorieusement méchante Agatha pour obtenir sa propre spin-off après avoir été un tel succès dans WandaVision et ses nombreux fans seront ravis d’avoir la confirmation qu’elle sera de retour le plus tôt possible dans le Univers cinématographique Marvel.

Au fur et à mesure que les annonces du Disney + Day se déroulaient, des dizaines de nouveaux logos de la série Marvel, des dates de sortie et de nouvelles séries révélaient que la nouvelle du véhicule vedette d’Agatha était l’une des premières nouvelles de Marvel. La série sera écrite par WandaVision’ s scribe Jac Schaeffer, qui agira également en tant que producteur exécutif. Bien sûr, il n’est pas nécessaire de confirmer que Hahn reprendra son rôle de sorcière qui a par inadvertance aidé Wanda à trouver ses capacités de Scarlett Witch.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le temps d’Agatha WandaVision a été principalement repris par le personnage étant un voisin apparemment supérieur de Wanda et Vision, mais au fur et à mesure que la série progressait, un côté plus sombre d’Agatha est sorti et a conduit à la bataille finale entre les deux sorcières dans laquelle Wanda s’est transformée en Scarlet Witch et Agatha a été laissé vaincu et sans ses pouvoirs. Étant donné qu’Agatha est toujours là, il est possible qu’elle puisse être vue dans l’avenir de l’univers Marvel, mais la série est beaucoup plus susceptible de reprendre le bref aperçu de son histoire étant donné que ce domaine a été laissé inexploré dans WandaVision.

Agatha de Marvel Studios: House of Harkness, une série originale, bientôt disponible sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDaypic.twitter.com/Ovqo8mV9rH – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

Un flashback au cours des derniers épisodes a montré qu’Agatha Harkness se tournait contre son clan et absorbait tout leur pouvoir pour devenir une force avec laquelle il fallait compter, et par le titre de Maison de Harkness, cela suggérerait qu’une histoire d’origine plus historique serait adaptée à la fois à son personnage et à l’histoire globale d’Agatha. Marvel n’a pas tendance à laisser ses meilleurs personnages apparaître sans avoir une histoire raisonnable, et une fois de plus, Disney + leur permettra de faire ce qui ne pourrait probablement pas être fait avec autant de succès sur grand écran dans un film.

Bien sûr, alors qu’Agatha était intrigante en soi, rien n’attire un public comme une bonne chanson thème, et qu’elle figure ou non dans la série – et elle le sera sûrement sous une forme retravaillée – « Agatha All Along » était un cracker d’un morceau qui a même réussi à se frayer un chemin dans les charts musicaux. Hahn a chanté sur la piste mais ne s’est vraiment jamais attendu à ce que cela devienne ce qu’il a fait.

« Non ! Non, je savais que j’allais avoir une chanson thème, mais en fait je ne savais pas que j’allais la chanter jusqu’à ce que nous soyons à mi-chemin du tournage et ils se sont dit : ‘Oh, nous allons besoin que tu chantes,' » Catherine Hahn Raconté Nylon dans une interview. « Je me disais ‘Super’, mais je n’avais aucune attente que ce soit la chose qui sortirait. J’étais comme ‘Attendez, quoi ?’ C’était vraiment comme si [happening on] une planète différente – c’était comme un autre nous ou un autre moi, juste cette autre chose qui se passait. Quelqu’un m’a dit : ‘Tu as dépassé les Biebs !’ Et je me suis dit : ‘De quoi parles-tu ?’ Le tout était tellement très, très surréaliste. »

Plus de nouvelles de Agatha : Maison de Harkness arrivera sans aucun doute à temps, mais pour l’instant, il suffit de savoir que la série est en développement.

Sujets : Agatha : House of Harkness, Disney Plus