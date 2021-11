« Agatha : House of Harkness », le spin-off de « WandaVision » sur Disney Plus

C’est officiel. Disney Plus a confirmé le making of de « Agatha : House of Harkness », le spin-off de «WandaVision« Qui sera la vedette Catherine Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness, la sorcière qui est devenue le centre d’attention du show Marvel Studios lors de plusieurs passages.

Jac Schaeffer, le scénariste principal de «WandaVision», Sera en charge du scénario et de la production exécutive du programme, dont l’intrigue et la date de sortie sont encore inconnues.

En octobre dernier, Variety a rapporté que Marvel Studios développait un projet axé sur Agatha, bien que la nouvelle ne soit devenue officielle qu’en novembre dans le cadre de la Disney + jour.

Le même jour, Marvel Studios a annoncé la réalisation de « Echo », un spin-off de « Hawkeye ». Il a également partagé les premières images de « Moon Knight », « She-Hulk » et « Ms. Merveille « .

Agnès semblait n’être qu’une autre voisine indiscrète. Cependant, elle a toujours été une sorcière puissante, bien que pas aussi forte que Wanda (Photo : WandaVision / Marvel Studios)

QUI EST AGATHA HARKNESS ?

Agatha est une sorcière du 17ème siècle, introduite dans l’univers cinématographique Marvel (MCU) dans « WandaVisionEn tant que voisine curieuse d’Agnès, Wanda et Vision à Westview.

Au fur et à mesure que la série progresse, Agnès révèle sa véritable identité, tout en essayant d’absorber la magie de Wanda. Cependant, le membre des Avengers la vainc et s’enferme dans l’illusion d’une vie modeste dans une ville.

Pour son travail en tant qu’Agatha, Kathryn Hahn a été nominée pour un Emmy pour la meilleure actrice de soutien dans une série limitée ou un film, ainsi que la chanson « Agatha All Along », que la sorcière chante lorsqu’elle se montre telle qu’elle est vraiment.

Agatha tombe également sous le charme de Wanda lorsqu’elle reprend Westview (Photo : WandaVision / Marvel Studios)

QUE SE PASSERA-T-IL DANS « AGATHA : HOUSE OF HARKNESS » ?

Bien qu’il n’y ait pas encore de détails officiels sur l’intrigue, il est fort probable qu’une partie du passé d’Agatha soit abordée, après qu’elle se soit soulevée contre son propre clan et soit devenue la plus puissante des sorcières de Salem.

Espérons que la série libérera également Agatha du charme de Wanda et ouvrira les portes des principaux paris du MCU, maintenant que cet univers s’est étendu à des limites qui semblaient impossibles.

QUAND AGATHA : HOUSE OF HARKNESS SERA-T-IL LIBÉRÉ ?

Disney Plus n’a pas encore annoncé de date de sortie pour « Agatha : Maison de Harkness”. En fait, la série n’en est qu’à ses débuts.