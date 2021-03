Agatha Harkness reviendra-t-elle au MCU après WandaVision? Kathryn Hahn espère bien

Avertissement. Il y a SPOILERS devant. Après quelques semaines essoufflées, WandaVision s’est finalement terminée par une grêle de larmes et de magie du chaos. En plus d’ajouter une nouvelle profondeur aux personnages MCU existants, la série a également présenté un nouveau méchant qui est devenu un favori instantané des fans, Kathryn Hahn dans le rôle de la puissante sorcière Agatha Harkness. Bien qu’Agatha ait été maîtrisée pour l’instant, elle est toujours en vie. Dans une nouvelle interview, Hahn a admis qu’elle adorerait revenir en tant que personnage dans un futur projet MCU.

« Je n’ai aucune idée. [Marvel Studios] garder [their plans] vraiment serré … Oh moi aussi. je veux [have another opportunity to play Agatha.] Maintenant que j’en ai un avant-goût, je suis comme «Ahh». Je l’aime vraiment, vraiment. «

L’entrée de Hahn dans le MCU a été relativement discrète, jouant le rôle exagéré d’une voisine curieuse Agnes qui vit dans la même ville que Wanda Maximoff et son petit ami Vision. Au fur et à mesure que le spectacle progressait, il a été progressivement révélé qu’Agnès était en fait Agatha, une sorcière qui était venue dans la ville de Wanda pour enquêter sur la source de la puissante magie qui enveloppait tout l’endroit.

Par le temps WandaVision terminé, Agatha Harkness avait aidé à montrer à Wanda l’étendue réelle de ses pouvoirs de maîtrise de la réalité. En retour, Wanda a réussi à vaincre Agatha et à lui faire oublier ses pouvoirs alors elle est revenue à son personnage excentrique « Agnès ». Selon Kathryn Hahn, alors qu’Agatha a été techniquement vaincue, elle pourrait en fait souhaiter vivre une vie ordinaire pour le moment.

« En fait, je ne pense pas, en fin de compte, qu’elle s’en soucie. Elle avait besoin de se reposer pendant une chaude seconde. Elle a été très agitée. Je pense qu’elle était très seule, pendant très, très longtemps. Elle adore avoir la compagnie – aime le facteur, aime Ralph, aime Dottie. Pour le moment, je pense qu’elle est en fait OK pour simplement desserrer le corset et s’asseoir et prendre un muffin et un café au lait. «

Bien que la menace d’Agatha soit temporairement évitée, le MCU peut l’utiliser de nombreuses façons pour aller de l’avant en se basant sur les bandes dessinées. Dans les bandes dessinées, Agatha agit en tant que mentor pour Scarlet Witch et lui apprend à apprivoiser ses pouvoirs. Plus important encore, Agatha agit à un moment donné comme la nounou du fils de M. Fantastic alias Reed Richards et Invisible Woman alias Susan Storm, un enfant si incroyablement puissant que même le redoutable Galactus reconnaît sa puissance supérieure.

Le fait qu’Agatha ait été introduite dans le MCU à peu près au même moment que les rumeurs sur l’entrée des Fantastic Four dans la franchise gagnent en force n’est peut-être pas une coïncidence. Pour l’instant, les fans de la vision de Hanh sur Agatha peuvent profiter de regarder WandaVision sur Disney + encore une fois.

Écrit par Jac Schaeffer et réalisé par Matt Shakman, WandaVision stars Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme Vision, Randall Park comme agent Jimmy Woo, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Teyonah Parris comme Monica Rambeau et Kathryn Hahn comme Agnes. Cette nouvelle provient du New York Times.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming